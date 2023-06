Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar El presidente de Diputación de Almería asiste a la investidura de la Diputación de Málaga viernes 30 de junio de 2023 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier Aureliano García ha acompañado a Francisco Salado y a los diputados de la Corporación Malagueña en la toma de posesión El presidente de Diputación, Javier A. García, ha viajado hasta Málaga para acompañar a la Corporación Provincial en su toma de posesión. Javier A. García ha felicitado a Francisco Salado Escaño, quien ha renovado su compromiso como presidente de la Diputación malagueña. “Málaga y Almería comparten el número de municipios que conforman sus provincias: 103 y somos provincias hermanas. Enhorabuena Francisco Salado por tu reelección como presidente de la Diputación de Málaga. Estoy convencido que el diálogo, el crecimiento y la igualdad de oportunidades serán claves en esta legislatura que arranca hoy en la Corporación Provincial”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.