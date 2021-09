Economía El presidente de la Cámara rebaja el tono reivincativo #ObjetivoAveAlmería ante la Secretaria de Estado viernes 10 de septiembre de 2021 , 12:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Parra dice que estarán "vigilantes en le buen sentido" sobre las obras del AVE El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, rebajó el tono reivindicativo que se presume debe tener el acto de esta noche de viernes en la zona del Puerto de Almería en el que la denominada sociedad cIvil quiere reivindicar que de una vez por todas el AVE llegue a nuestra provincia tras los innumerables retrasos sufridos administración tras administración. Parra, que se ha mostrado muy satisfecho porque la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera acuda al acto #ObjetivoAveAlmería, siendo -según sus propias palabras- "la persona que tiene el poder de traer el AVE en el tiempo estipulado", tratándose de un evento en el que se reclama precisamente eso. El presidente de la Cámara, preguntado sobre el mensaje que se quiere transmitir con esta celebración, ha dicho que "la cultura es importante" y que "la cultura sirve para reivindicar", añadiendo que "estaremos vigilantes en el buen sentido", sin aclarar qué significan sus palabras. Parra no le ha pedido fechas a la secretaria de Estado, ni le ha pedido que acelere los trabajos, ni le ha pedido explicaciones por los retrasos, ni le ha pedido que explique la situación actual... ni tan siquiera ha expresado de modo contundente el hartazgo de la sociedad almeriense ante los continuos retrasos en este asunto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

