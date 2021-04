El primer ‘Foro líderes' de la UAL analiza el impacto del COVID-19 en la economía española

martes 27 de abril de 2021 , 15:49h

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha sido el encargado de ofrecer la primera de esta actividad novedosa enmarcada en el programa de Experiencias Profesionales de la Universidad de Almería. En su intervención, ha asegurado que la recuperación económica no llegará hasta que se haya solventado la crisis sanitaria











Este martes, 27 de abril, ha arrancado ‘Foro líderes', una novedosa actividad creada por el Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la Universidad de Almería en el marco del programa de Experiencias Profesionales de la UAL.



‘Foro líderes' nace como un punto de encuentro entre líderes profesionales y los estudiantes de la Universidad de Almería, que a través de conferencias podrán conocer de primera mano experiencias inspiradoras y establecer contacto directo con personas que han triunfado en diferentes sectores y que les servirán como referentes profesionales. El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha sido el primer invitado a este nuevo formato que complementa las materias impartidas en las aulas, al ofrecer la visión de profesionales. Baamonde ha ofrecido la conferencia ‘Impacto de la crisis del COVID-19 en la economía española: perspectivas y retos'.



El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el presidente de Cajamar, entidad con la que la UAL lleva colaborando y estrechando lazos en beneficio de sus estudiantes desde hace años, haya sido el encargado de inaugurar este ‘Foro líderes'.



“Con esta iniciativa pretendemos que personas con un liderazgo y un reconocido prestigio, no solo nacional sino internacional, en los distintos ámbitos profesionales (normalmente ligados a algún área de conocimiento que se imparte en la UAL, pero no tiene por qué ser así) ilustren y sirvan de motivación a nuestros estudiantes". En este caso, ha indicado el rector, “quién mejor para inaugurar este foro que el presidente de una entidad como Cajamar tan ligada al desarrollo profesional de nuestra provincia y un ámbito tan cercano e importante para Almería como es la agroalimentación".



Por su parte, Eduardo Baamonde, primer conferenciante de este formato que acerca la realidad profesional a los estudiantes como futuros profesionales, ha explicado que a través de su ponencia quería exponer la crisis económica provocada por el COVID-19 en la economía española y almeriense, “pero también identificar las palancas para poder superar los efectos de esta crisis: qué es lo que tenemos que hacer como país y en Almería, y cuáles son a nuestro juicio, desde la visión y la experiencia de Cajamar, las palancas que van a fomentar el desarrollo de la economía en los próximos años".



Esas palancas, ha asegurado, “van a estar muy relacionadas con el conocimiento". Baamonde ha señalado que en una economía global “tenemos que ser cada día más eficientes para poder estar en condiciones de enfrentarnos a una competitividad creciente, tenemos que ser también cada día más sostenibles desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Y compatibilizar estos tres ejes de la sostenibilidad solo se puede hacer a través del conocimiento". Además, el presidente de Cajamar ha señalado que es importante “apostar por la investigación, por la innovación y por el talento (no podemos desaprovechar el talento de nuestros jóvenes ni permitir la fuga de talento que se está produciendo). Tenemos que ser atractivos para contar con los mejores en las empresas y en las administraciones públicas".



En cuanto a la recuperación económica, Eduardo Baamonde ha asegura que no la habrá hasta que no se resuelva la crisis sanitaria. “El incremento y aceleración de la vacunación es España es absolutamente necesaria para que haya finalmente una recuperación. Pero hasta que no se resuelva la crisis sanitaria es muy difícil prever escenarios de crecimiento. Una vez solucionada, la recuperación económica será intensa y rápida".



‘Foro líderes' continuará su andadura con una periodicidad mensual. Las conferencias que formen parte de este programa serán propuestas por el Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones en coordinación con los Centros y Facultades y ofrecidas en el ámbito de cada Grado o rama de conocimiento. No obstante, al ser profesionales de un reconocido prestigio y de interés general, están abiertas a toda la comunidad universitaria.