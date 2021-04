La Facultad de Poesía José Ángel Valente vuelve a latir

martes 27 de abril de 2021 , 15:52h

Tras verse suspendido en 2020 por la incidencia de la pandemia, este Proyecto Atalaya de la Universidad de Almería retoma sus actividades en una vuelta paulatina hacia la normalidad, con pocos eventos, pero todos de gran calidad, recuperando parte de su esencia con dos recitales, el habitual ciclo académico y su ya consagrado concurso de poesía

Fue muy duro dejar en suspenso la excelente programación que se había diseñado, en una clara progresión desde su nacimiento, allá por 2015, pero incluso eso es motivo para tener ahora más ambición de cara al futuro. No en vano, hay un sentimiento común entre las personas que hacen posible la Facultad Valente, a la que María del Mar Ruiz ha definido como “la apuesta decidida que hace la Universidad de Almería por la poesía”, y es el de “una inmensa alegría”, tal y como lo ha confesado Isabel Giménez. Ambas han presentado la ‘vuelta a la vida’ de este Proyecto Atalaya liderado por la UAL después del parón que le sobrevino, como a toda la sociedad, por motivo de la dura incidencia de la pandemia por COVID-19.



Será “paso a paso”, mirada puesta en 2022 para una recuperación absoluta, pero, eso sí, ofreciendo mucha calidad en los pocos eventos que se desarrollarán este año 2021. La vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la UAL así lo ha descrito: “A pesar de que seguimos en una situación sanitaria delicada, hemos considerado que era necesario volver a retomar el proyecto y se hará poco a poco, con pequeños pasos, con la idea de volver el año que viene a una programación normalizada”.



María del Mar Ruiz ha sostenido que siguen vigentes los objetivos fundamentales que mueven a la Facultad de Poesía José Ángel Valente: “Con este proyecto interuniversitario pretendemos poner en primera línea la acción poética, con la presencia de poetas e investigadores a lo largo de todo el año; pretendemos generar el gusto por la poesía y el disfrute de la poesía, promover y difundir entre la comunidad universitaria y toda la sociedad manifestaciones poéticas, entendiendo la poesía en un sentido amplio y, a la vez, riguroso”. Ha añadido que “se trata de conectar la tradición y la modernidad mediante la divulgación académica y cultural, y por otro lado mediante la difusión social, objetivos estos llevados a cabo desde 2015 a través de recitales con presencia de poetas de reconocido prestigio, encuentros colectivos sobre otros formatos poéticos de vanguardia, concurso de poesía y ciclo académico como elementos clave”. De este modo “se ha ido afianzando” y, según la vicerrectora, “tiene cada vez mayor presencia en nuestra ciudad”. Cabe recordar que los emplazamientos de las actividades han estado a caballo entre el campus y el entorno urbano.



En ese sentido, Isabel Giménez Caro, ha facilitado el contenido de la programación como coordinadora de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, junto a Raúl Quinto, después de haber agradecido esa referida apuesta de la UAL, pero también el empuje que a este proyecto proporciona María del Mar. Ha recordado que “nos quedamos con la miel en los labios, cuando teníamos ya una programación de todo el curso que no pudo ser”, textualmente. Llegado este momento de ‘puesta de largo’ para 2021, ha dejado muy claro que “pequeñas es aplicable en cuanto al número, pero para nada respecto a la calidad de las actividades”.



Emotiva ha sido la antesala que ya se ha vivido, con la participación de los dos coordinadores en un homenaje a Ana Belmonte, “la mujer que cuidó a Valente durante 15 años y que luego se hizo cargo la Casa del Poeta tres años más”, organizado por el profesor y escritor Juan José Ceba, “acto sobrio, emotivo y riguroso”. El testigo lo coge ahora la Facultad, y lo hace con una propuesta ya inminente al desarrollarse el próximo sábado, 1 de mayo, con motivo de la Feria del Libro de Almería.



Raúl Quinto presentará a una joven autora que conoce muy bien este Proyecto Atalaya porque ya ha sido parte de él en una ocasión anterior. Se trata de Elena Medel, poeta, novelista, crítica literaria y directora de la editorial de poesía La Bella Varsovia, que a partir de las 17.30 horas estará a disposición de sus seguidores y de los interesados en conocer en mayor profundidad su obra y su inquietud creadora, en el Paseo de Almería. De un reconocido prestigio, en 2020 publicó su primera novela, ‘Las maravillas’, ganadora del Premio Francisco Umbral al Libro del Año, suyos son los libros de poemas ‘Mi primer bikini’, ‘Tara’ y ‘Chatterton’, y es autora también de los ensayos ‘El mundo mago’ y ‘Todo lo que hay que saber sobre poesía’.



Será el modo efectivo de retomar la acción de la Facultad, si bien no obstante tiene abierta una nueva edición, la quinta, del Premio de Poesía José Ángel Valente 2021. Con el 31 de octubre como fecha límite de recepción de originales las bases de este concurso son las mismas de siempre y se pueden encontrar en la web www.facultadvalente.com/bases-del-concurso/. Como siempre, el premio consiste en la publicación del poemario ganador por parte de la Editorial Universidad de Almería, esperándose ya a la persona que suceda a Sara Martínez, la ganadora en 2019, y antes de ella Almudena López, María Jesús Silva y Layla Martínez.



Respecto a los recitales, habrá dos, ambos estrenando espacio al aire libre, “por motivos más que obvios”. Se desarrollarán en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, un lugar extraordinario para disfrutar de Nieves Chillón y de Mariano Peyrou en vivo, que son los autores invitados. Chillón es una joven poeta granadina licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, profesora de Lengua y Literatura en Secundaria y Bachillerato y autora de ‘El libro de Laura Laurel’, ‘El asa rota’, ‘Morning Blues’ o ‘La hora violeta’, entre otros. ‘Arborescente’, libro que resultó ganador, en 2020, del XXXVII Premio de Poesía Juan Gil-Albert / Ciutat de València, ha obtenido este 2021 el XXVII Premio Andalucía de la Crítica. La cita con ella está fechada el día 14 de junio a las 19.00 horas. En cuanto a Peyrou, bonaerense de nacimiento, es un poeta, novelista y músico, licenciado en Antropología Social y autor de los libros de poema, entre otros, ‘La sal’, ‘Estudio de lo visible’, ‘Niños enamorados’, ‘La voluntad del equilibrio’ o ‘De las cosas que caen’. También ha escrito las novelas ‘De los otros’ y ‘Los nombres de las cosas’. El recital que protagonizará será el 18 de octubre, igualmente a las 19:00 horas.



Por último, en un orden cronológico de las propuestas que se han creado para esta recuperación de la actividad de la Facultad, no por importancia de las mismas, en noviembre, posiblemente la última semana de ese mes, pero sin estar cerrada la fecha exacta, se hará el ciclo académico, que este año tiene como tema central ‘Valente y la literatura europea: diálogos de un traductor’. Isabel Giménez ha puesto en valor la aportación realizada por el poeta en esa labor de traducción, ya que “gracias a él y a su interés por muchos autores que abordó, muchos de nosotros hemos conocido a esos mismos autores, algo que seguramente no habría sido sin las críticas de José Ángel Valente”. En definitiva, se guarda la misma esencia de los años anteriores y se va a realizar, con ilusión, una recuperación bastante satisfactoria y notable de lo que ha venido siendo un proyecto tan relevante como este, retrotrayéndose la coordinadora, aunque asumiendo la espina clavada de la Poesía Bífida, al año pasado, para ser justos y no dejarlo en vacío: “Raúl Zurita sí vino, y después se le otorgó el Premio Reina Sofía de Poesía, así que podemos decir que nos salvó el año”. Desde ahí, un buen punto de partida, a crecer de nuevo.