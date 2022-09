PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Capital María Vázquez es investida alcaldesa con un voto extra viernes 02 de septiembre de 2022 , 12:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pleno extraordinaro del Ayuntamiento de Almería para elegir a María Vázquez como alcaldesa en sustitución de Ramón Fernández Pacheco, ha comenado pasadas las 12:15 horas de este viernes en el Auditorio Maestro Padilla, con la presencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla. A las 13:15 horas se conocía el resultado de la votación, con el resultado de 14 votos a favor de la candidata del PP, lo que supone uno más del total de ediles que tiene el Grupo Popular, y que previsiblemente corresponde al concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca. Moreno despeja el futuro político de Vázquez acudiendo a su toma de posesión Leer más María del Mar Vázquez Agüero ha hecho historia al convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad de Almería tras su investidura con los votos favorables de los concejales del Partido Popular (13) y del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, en el Pleno celebrado esta mañana en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La nueva alcaldesa, que asume el cargo tras el nombramiento de Ramón Fernández-Pacheco como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, se ha mostrado “orgullosa, emocionada e ilusionada” de ser la primera mujer en estar al frente del Ayuntamiento, un privilegio solo comparable al compromiso que desde hoy adquiere con la ciudad y los almerienses para hacer de Almería una capital “cada día mejor, solvente, abierta, deslumbrante, emprendedora y generosa”. Una tarea que, a partir del diálogo y consenso, se propone abordar “de la mano de cuantos quieran sumar y aportar al proyecto de ciudad que nos une a todos. Porque caminar no es sólo avanzar: también es acompañar, escuchar, entender y saber esperar...y en ese camino, cabemos todos”. En esa línea ha expresado su deseo de encarar el futuro de Almería y los retos que la ciudad tiene por delante “con éxito”, esperanzada en poder demostrar “que merece la pena poner en valor lo mucho que nos une, orillando aquello que nos separa”. Previamente a ser investida como alcaldesa, Vázquez presentaba su candidatura a la Alcaldía en el objetivo “de dedicar el mejor de mis esfuerzos a hacer lo que los almerienses esperan, demandan y merecen. Con responsabilidad, con lealtad al resto de instituciones y sobre todo, con los pies en el suelo”, declaraba emocionada en el transcurso de este acto, reclamando “ampliar el marco y el horizonte de la institución más cercana al día a día de los almerienses en un objetivo que para todos es común, como es el bienestar de la gente”. Recordando que la esencia de la democracia está en el acuerdo, también en el control político que de la acción de gobierno hace la oposición, ha abogado por “dialogar y pactar”, tendiendo de nuevo la mano a los grupos de la corporación municipal. “Los grandes logros colectivos se apoyan en la moderación y en la estabilidad”, recordadaba, insistiendo en su aspiración, ya como alcaldesa, para hacer de la gestión municipal un elemento “siempre dialogante, resolutiva y cercana”. Respaldo Tras ensalzar en su discurso de presentación como candidata el “valor” del municipalismo y el de los ayuntamientos como “herramienta transformadora de nuestra realidad cotidiana”, recordando en el caso de Almería la labor de todos los alcalde, concejales y empleados públicos que en los cuarenta años de democracia han ofrecido el mejor de sus esfuerzos hacia la institución, el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de los almerienses, Vázquez ha querido agradecer “a todos los almerienses la confianza otorgada al proyecto que representa el Partido Popular; a los compañeros de partido por su responsabilidad y generosidad; a los compañeros concejales y personal de confianza; a mis familiares, por el apoyo en este paso” Mención especial en su discurso a la persona de Ramón Fernández-Pacheco por la “confianza depositada en un momento de máxima exigencia personal”, ha agradecido Väzquez, situando al hoy consejero de Sostenibilidad “en la historia de Almería por ser un alcalde transformador y comprometido, que ha dejado un extraordinario legado de dedicación, cercanía y aprecio. Un modelo de liderazgo que ha sido clave en el camino de la modernidad emprendido por Almería desde 2003, con el alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador”, ha recordado. Además de ambos exalcaldes, Vázquez se ha visto hoy también arropada en este acto, entre otros, por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juanma Moreno; los Consejeros de Agricultura y Justicia, Carmen Crespo y José Antonio Nieto, del presidente provincial, Javier Aureliano García, además del subdelegado del gobierno, José María Martín, y la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín. Ante ellos, la nueva alcaldesa se ha comprometido a “reforzar” los lazos institucionales en beneficio de la ciudad de Almería, sus necesidades y sus proyectos. En este sentido ha querido poner en valor “el interés y respaldo mostrado por la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno como Presidente, un cambio de actitud que va a ser determinante en el futuro de nuestra ciudad”, ha asegurado. Lealtad, diálogo y consenso En el objetivo de seguir construyendo una ciudad perfecta “para vivir, invertir, generar empleo y oportunidades”, Vázquez ha invitado a toda la Corporación a “incorporarse, juntos, al apasionante proceso de equilibrar desigualdades, trazar metas y buscar nuevos retos que superar”, poniendo como ejemplo para ese consenso demandado “la respuesta que a nivel municipal y de la sociedad almeriense se ha dado en momentos tan significativos como la pandemia, afrontada desde la unión y el compromiso común de atender las necesidades de los almerienses frente a proyectos y programas que han quedado pospuestos”. Quiere así Vázquez, apelando una vez más al consenso y al diálogo, avanzar en un proyecto de ciudad centrao en las necesidades reales de los almerienses, un proyecto que consolide una ciudad de futuro “que sigua captando y gestionando el talento; ganando en accesibilidad y sostenibilidad, centrada en las personas, 1ue siga teniendo en la eficacia una seña de identidad, más atractiva e influyente”, ha proclamado. Una ciudad de todos y para todos En el propósito de avanzar como ciudad moderna, capaz de generar una mejor calidad de vida a los sus vecinos, ha querido “convocar” al conjunto de la sociedad almeriense “reivindicando lo que hacemos, lo que somos y, sobre todo, lo que vamos a seguir haciendo en esta ciudad como punto de convergencia de inversiones, de talento y de capacidad de trabajo. En esa línea, reconoce los avances que conlleva el Plan Estratégico 2030, como plataforma de desarrollo y como ejercicio de participación, diseñando una hoja de ruta compartida mayoritariamente por la sociedad almeriense. Un Plan que avanza con hechos tangibles que ha hecho suyos, ya como alcaldesa, como la “históirica transformación que viene sucediendo en el entorno de La Alcazaba o los primeros, pero a la vez firmes pasos que como ciudad se están dando en proyectos como el Puerto Ciudad o las obras del soterramiento”, reclamando además hechos también ciertos en la llegada del AVE “que ayuden a corregir desequilibrios en materia de comunicaciones o a multiplicar la potencialidad de Almería como ciudad receptora de turismo de calidad”, una tarea para la que se propone “redoblar esfuerzos”. Ha sido en este punto donde nuevamente ha instado a la oposición a mantener una “colaboración leal”, animando a los diferentes grupos municipales a permanecer en una actitud “activa a la vez que constructiva”, insistiendo en mostrarse como una alcaldesa “dialogante y dispuesta a empatizar y a compartir las muchas cosas que nos unen antes de incidir en las que nos pueden separar”. “Creo que el diálogo consolida el futuro; que la solidaridad nos hace mejores; que la lucha contra los desequilibrios y las exclusiones nos engrandece. Y, sobre todo, creo en la dignidad de las personas. En la de todos los colectivos y en la de los diferentes modelos de familia en los que decidan convivir las personas”, ha expresado Vázquez, valores que pretende trasladar en su acción de gobierno y enel firme compromiso y dedicación, pensando también en los más jóvenes, para hacer de Almería “una ciudad en la que se pueda entrar y salir en AVE; que se va a reencontrar con su puerto, que va redescubrir la belleza y potencialidad del entorno histórico y natural de la Alcazaba y San Cristóbal y que aproveche el valor diferencial de entornos como la Almedina o Cabo de Gata”. Curriculum Lugar y fecha de Nacimiento: Almería, 14 de septiembre de 1976. Estado Civil: Casada y con dos hijas. Estudios: Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Master oficial en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing (Comunidad de Madrid). Experiencia laboral: 2003 - 2007. Grupo Hoteles Playa, S.A. (Roquetas de Mar, Almería). Departamento de Calidad y Formación. 2000 - 2001. GQ Media, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Departamento Comercial. 2000 Q&C Soluciones Informáticas, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Departamento Comercial. Trayectoria institucional: Desde el 2 de Septiembre de 2022. Ayuntamiento de Almería. Alcaldesa de la ciudad, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar el cargo. 2019-2022. Ayuntamiento de Almería. Primera Teniente de Alcalde y Portavoz del Equipo de Gobierno. Concejala Delegada de Presidencia y Planificación. 2015-2019. Ayuntamiento de Almería. Teniente de Alcalde y Portavoz del Equipo de Gobierno. 