Opinión Ampliar (Foto: malsombra) El principio de la incompetencia, Peter u Ortega y Gasset Vicente García Egea Más artículos de este autor Por viernes 21 de julio de 2023 , 17:12h A finales de los años sesenta del siglo pasado, se postuló el principio de Peter, que intentaba definir la razón de la incompetencia, de la ineficiencia. Pero cincuenta años antes el filósofo José Ortega y Gasset dijo esto: Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Pero volviendo al origen del Principio de Peter, un profesor en California, el escritor canadiense Raymond Hull vivía enfadado con el mundo. Solo observaba incompetencia por donde miraba, el pobre era un poco paranoico, lo pasaba fatal, se dedicaba a recopilar situaciones que consideraba ejercidas por incompetentes. Una noche Hull se encontraba en el teatro y conoció a Laurence J. Peter, también canadiense y profesor y este le aseguró haber descubierto el origen de la incompetencia. Esto era lo que Hull andaba buscando toda su vida, y finalmente los dos firmaron la publicación en 1969, el Principio de Peter: «En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». La teoria determina que la única forma de permanecer en un puesto es ser un verdadero negado para el mismo. Y también que, con el tiempo, todo el organigrama de la organización estará formado por incompetentes. Introducen excepciones como la «superincompetencia» o la «superefectividad», y consideraban que era algo a evitar porque conducían habitualmente al despido. Y el concepto del «competentes en la cumbre»: aquellos que, siendo muy buenos en lo suyo, lograron ascender todo lo que era posible sin haber alcanzado su verdadero nivel de incompetencia. ¿Conocéis ejemplos de cada concepto? Seguro que todos conocemos ejemplos de incompetentes y todo lo contrario, personas supereficientes en todos los ámbitos. Pero vamos a intentar hacer una traslación a la política de este principio. En la política se promociona a personas constantemente a un nivel de responsabilidad superior y pueden suceder varios supuestos, en mi opinión A veces se produce un ascenso político sin habilidades de liderazgo, puede ser que la persona sea carismático o con contactos y estos le puede permitir ascender sin tener las habilidades necesarias. Hay personas que pueden ser un buen secretario de organización y un mal candidato o un mal gestor político, o la inversa. Otras situación habitual es la incapacidad para adaptarse a los cambios sociológicos , estos son políticos que han tenido éxito en un contexto estable, pero en cuanto cambia el marco socio-político, tienen muchas dificultades. Es muy habitual el estancamiento en un cargo durante períodos prolongados sin mostrar progreso o desarrollo significativo. Y se pueden mantener debido a sus contactos, al agradecimiento de la organización por servicios que nada tienen que ver con su cargo o también por la falta de oposición. El caso más grave es la corrupción y abuso de poder, utilizar el cargo para su propio beneficio personal o para favorecer a sus allegados. Y relacionado con el anterior la falta de transparencia, evadir la rendición de cuentas por sus acciones o decisiones. Así eluden las responsabilidades e intentan evitan consecuencias por su incompetencia. Seguro que todos conocemos casos de todo tipo en todas las organizaciones, incluidas las políticas, y otras muchas situaciones que no he descrito en este artículo. Siendo honesto, también hay muchas personas que se dedican a la política con un nivel de decencia, honestidad, competencia y eficacia altísimo, en mi opinión mayoritariamente, estos suelen ser personas que ya lo han demostrado en otros ámbitos empresariales o de la administración pública.