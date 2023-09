Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El proyecto de aumento de la capacidad de la ETAP del Almanzora será aprobado en octubre jueves 28 de septiembre de 2023 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La I Fase de la actuación de mejora de abastecimiento en la comarca está finalizada y en servicio desde enero, con la II y III fases en redacción de proyecto. La consejera Carmen Crespo recuerda al parlamentario Juan Antonio Lorenzo que en 2005 firmó el convenio para realizar el abastecimiento del Valle del Almanzora y que jamás los ejecutó

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado, en respuesta a una pregunta en el Parlamento Andaluz, la aprobación el próximo mes de octubre en Consejo de Gobierno del proyecto de aumento de la capacidad de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Almanzora. Esta actuación forma parte de las infraestructuras hidráulicas que recoge el III Decreto de Sequía y va a suponer, con una inversión prevista de alrededor de 11 millones de euros, un incremento de la garantía de agua en las comarcas almerienses del Almanzora, Levante y mármol. El objetivo pasa por multiplicar por seis, de 2 a 12 hectómetros cúbicos, la capacidad potabilizadora de la ETAP. Carmen Crespo ha recordado en el Parlamento de Andalucía que “la I Fase de la actuación de mejora del abastecimiento para esta zona de la provincia de Almería la finalizamos el pasado mes de enero y supone, con el aporte de 0,6 hectómetros cúbicos, una mayor garantía de agua para los municipios de Albox y Olula del Río que, como constataron los técnicos de la Junta, tenían comprometido el abastecimiento tras el cierre del trasvase del Negratín al Almanzora”. La consejera ha dejado claro que “los técnicos advirtieron de que los municipios de Albox y Olula del Río se quedaban sin agua”. Crespo ha resaltado, además, que la obra tiene el visto bueno del Gobierno de España, a través de Acuamed. La consejera ha adelantado que “tanto la segunda como la tercera fase del proyecto se encuentra ya en fase de redacción de sus proyectos y va a suponer un incremento de la garantía de abastecimiento para toda la zona”. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural le ha recordado al parlamentario Juan Antonio Lorenzo que “fue el PSOE el que dejó el proyecto en el cajón en el año 2005, siendo precisamente Lorenzo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, con Fuensanta Coves como consejera y Juan Espadas como viceconsejero”. Crespo ha subrayado que “ha tenido que ser el Gobierno de Juanma Moreno el que lo retome, como ha ocurrido en muchos otros casos a lo largo y ancho de la comunidad autónoma andaluza”. CRÍTICA DEL PSOE El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, Juan Antonio Lorenzo, ha lamentado que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, siga sin dar explicaciones sobre la obra de ‘emergencia’ que inauguró el pasado enero y que consistió en cambiar las bombas de impulsión en una tubería por la que discurre, en un 90%, agua para riego (trasvase del Negratín) y que se ha sufragado con cargo al canon del agua. Ante la reiterada negativa de los dirigentes del Gobierno de Moreno Bonilla autonómicos y provinciales de aclarar los detalles de esta intervención, el diputado autonómico ha pedido a la consejera el expediente de la obra y confía en que “en aras a la transparencia” Carmen Crespo “asuma en primera persona la respuesta a esta petición”. “Ustedes han ejecutado una obra supuestamente de interés general y de emergencia, pagándola con dinero del canon, adjudicándola a dedo y todo haría indicar que el principal beneficiario sería el interés particular: el riego”, ha desvelado Lorenzo Cazorla quien ha recordado que “no se puede basar una declaración de emergencia en una falsedad” argumentando que, en ese momento, los municipios de Albox y Olula “no tenían problema de abastecimiento”. En este punto, Lorenzo Cazorla se ha preguntado “por qué se declaró esa obra de riego de emergencia y por qué la de abastecimiento, que se anunció en 2020, no”. La resolución de la obra en cuestión, emitida el 29 de diciembre de 2021, contemplaba actuar en 27 municipios del Levante y el Almanzora, algo que posteriormente certificó la reseña del Consejo de Gobierno del 1 de febrero de 2022 al asegurar que beneficiaría a 132.000 habitantes. Sin embargo, tal y como ha confirmado la propia consejera Carmen Crespo, solo se habrían beneficiado las localidades de Albox y Olula del Río. El líder de los socialistas almerienses ha ahondado en que la intervención en estos municipios del Almanzora, y por la que el Gobierno del PP ha pagado casi 7 millones de euros, es una obra que “usted adjudicó por emergencia, a dedo, para cambiar unas bombas de impulsión que funcionaban con gasoil por otras que hoy funcionan con energía eléctrica en una canalización que no es propiedad de la Junta y que en un 90% se destina a riego”, ha insistido. “¿Dónde está lo inaplazable, lo imprevisible o lo inevitable que justifique esa forma de adjudicación de 6,8 millones a dedo?, ha cuestionado el parlamentario socialista quien ha lamentado que Carmen Crespo haya dado el dato del agua de abastecimiento que recorren esas nuevas conducciones, pero no la cantidad de agua para riego que se bombea. “Nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que se ejecuten obras que mejoren los regadíos o la eficiencia de las infraestructuras existentes, pero lo que no es de recibo es que eso se haga con una partida, la del canon del agua, que solo se puede destinar a abastecimiento, ni que se declare de emergencia amparándose en una falsedad”, ha acusado. Sin rastro de los 25 millones para la otra obra de agua en alta en el Almanzora De otro lado, parlamentario autonómico socialista ha preguntado a la consejera Crespo por otro proyecto, el de abastecimiento en alta al Valle del Almanzora, que ella misma anunció en Almería en el verano de 2020. Según ha trasladado Lorenzo Cazorla en sede parlamentaria, la redacción del proyecto se adjudicó el 27 de octubre de 2021, pero nada más se ha vuelto a saber de esta iniciativa publicitada hace tres años ya por el Gobierno de Moreno Bonilla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Guerra a las fugas de agua en estos municipios de Almería El BOE publica el trasvase del Tajo al Segura de 15 hm3 para el mes de agosto Así están las obras hidráulicas de la Junta en Almería