El PSOE-A critica que Moreno Bonilla esté sumido en un “bucle de contradicción”

domingo 11 de abril de 2021 , 18:34h

La parlamentaria socialista, Noemí Cruz, afirma que Andalucía necesita un gobierno “riguroso” y no el de Moreno Bonilla que funciona “a base de vaivenes, bandazos y contradicciones entre ellos mismos”





La parlamentaria socialista, Noemí Cruz, ha manifestado que estamos ya en la cuarta ola de la pandemia y que Andalucía no está preparada para afrontarla por culpa de la nefasta gestión de Moreno Bonilla. Cruz ha cuestionado al presidente del gobierno andaluz por no estar haciendo lo que le corresponde, como “reforzar la sanidad pública, hacer más pruebas PCR, contratar a más rastreadores y abrir ya los centros de salud”.



Así. Cruz ha lamentado que Moreno Bonilla “está entretenido, perdiendo un tiempo muy valioso para la salud de los andaluces, sumido en un bucle de contradicción y de confrontación estéril”.



“Es un disparate que Moreno Bonilla plantee que Andalucía pueda comprar vacunas del Covid-19 por su cuenta y riesgo” cuando lo que tiene que hacer es abandonar la confrontación y la deslealtad y centrar sus en reforzar la sanidad pública ante la pandemia, fortalecer todos los servicios públicos y los sistemas de apoyo a la economía y el empleo y garantizar más eficacia y humanidad en el proceso de vacunación en nuestra tierra.



Para la parlamentaria socialista, Moreno Bonilla está diseñando una comunidad autónoma muy lejana a las aspiraciones de nuestra autonomía y a la que hasta ahora conocíamos porque “está impulsando un modelo de Andalucía con andaluces de primera y de segunda”.



Además, Cruz ha criticado los vaivenes e incongruencias en los que se mueve el gobierno andaluz, donde dicen una cosa y la contraria a la vez. Contradicciones entre Moreno Bonilla y el vicepresidente Marín tanto en el proceso de vacunación, en la compra de las mismas, como en la continuidad del estado de alarma.



Para Noemí Cruz, Andalucía necesita un gobierno que sea riguroso, y no el gobierno de Moreno Bonilla que funciona “a base de vaivenes, bandazos y contradicciones entre ellos mismos”, ha concluido.