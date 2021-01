El PSOE acusa de "dejadez" de Moreno el día en que anuncia la licitación del Hospital de Roquetas

jueves 28 de enero de 2021 , 17:14h

Sánchez Teruel lamenta que Moreno Bonilla se pasee por la provincia más azotada por el covid sin anunciar el refuerzo del personal sanitario





El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha lamentado que Moreno Bonilla haya pasado por Almería sin anunciar el refuerzo del sistema sanitario en una provincia que tiene la tasa de incidencia por coronavirus más alta de Andalucía y en la que cerca de 400 personas se encuentran hospitalizadas, de las que casi un centenar necesitan una UCI.



Según Sánchez Teruel, el presidente de la Junta de Andalucía ha visitado Almería “como si no estuviésemos sufriendo una situación que asusta a sus propios compañeros, tal y como ha manifestado el delegado de salud, y que la propia delegada del Gobierno de la Junta ha calificado de pesadilla”. En este sentido, el secretario general de los socialistas almerienses se ha preguntado “qué más tiene que ocurrir para que Moreno Bonilla reaccione, tome el mando de la situación y refuerce el personal sanitario en Almería”.



Para el responsable del PSOE provincial, Moreno Bonilla no es el presidente que necesitan ni los andaluces ni los almerienses porque “no está a la altura de las circunstancias”. “Su dejadez y su falta de liderazgo están pasando una factura sanitaria, económica y social insufrible”, ha aseverado.



En este sentido, Sánchez Teruel ha asegurado que es “inconcebible” que el presidente andaluz “no haya dado orden hoy mismo de reabrir el hospital de la Cruz Roja”, pese a ser perfectamente conocedor de la situación de saturación y colapso que están sufriendo los hospitales de la provincia.



Además, se ha preguntado “cómo es posible que hable de medicalizar un hotel o una residencia de tiempo libre cuando tiene un hospital cerrado”. Al hilo de dichas medicalizaciones, también ha cuestionado “con qué recursos humanos y materiales piensa hacerlo el Gobierno andaluz, cuando la realidad es que los profesionales sanitarios están al límite de sus posibilidades, dado que el sistema sanitario no se ha reforzado como se debía estos meses atrás”.



El secretario general de los socialistas almerienses ha recordado, asimismo, que la atención hospitalaria “no es la única que está al límite”, puesto que los almerienses siguen teniendo que esperar 15 días para que los atienda su médico de cabecera “y ni siquiera de manera presencial, sino por teléfono”. Todo esto ocurre, además, cuando el Gobierno andaluz “alardea de haber acabado 2020 con 3.500 millones de euros sin gastar”, algo que ha tildado de “inmoral”, cuando Andalucía está atravesando una pandemia histórica.



Sánchez Teruel ha advertido de que Moreno Bonilla ha venido debilitando la sanidad pública “de forma consciente desde hace dos años” y la pandemia “le está sirviendo para acelerar su plan”, que tiene como fin último derivar recursos públicos al negocio de la sanidad privada. “La Junta le está sirviendo el negocio a la sanidad privada en bandeja de plata, pero los socialistas no vamos a transigir nunca con que se debilite de manera consciente la sanidad pública para favorecer intereses particulares”, ha manifestado.