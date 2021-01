Hernando denuncia la pérdida de 348 millones de euros del AVE

jueves 28 de enero de 2021

Escucha la noticia

El PP ha solicitado la comparecencia de Ábalos para que explique el deterioro de las inversiones en las obras de la Alta Velocidad hasta Almería











El senador del Partido Popular de Almería Rafael Hernando ha anunciado hoy que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que explique el deterioro que están sufriendo las inversiones en la provincia de Almería, muy especialmente las obras de la Alta Velocidad.



Tras lanzar un mensaje de ánimo a aquellos almerienses que hoy están luchando por su vida en un hospital, a los que han perdido a algún ser querido como consecuencia de la pandemia y agradecer la excelente labor que están haciendo los profesionales sanitarios en nuestra provincia, Hernando ha lamentado que en estos momentos tan difíciles tengamos en nuestro país “un Gobierno a la fuga” como se ha demostrado con la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, “quien ha puesto por delante de los intereses de los españoles y almerienses, sus intereses electorales, lo que ha provocado una situación de absoluta parálisis para ayudar a las comunidades a enfrentarse a esta pandemia”.



Según el senador del PP este colapso se ha visto reflejado también en la ejecución presupuestaria en la provincia de Almería donde la falta de inversión es “alarmante”. Así ha recordado como en los dos últimos años no se ha avanzado nada en materia de agua (no se ha comenzado la obra de protección ni de reparación de la desaladora de Cuevas del Almanzora a pesar de que había dinero para ello; no se ha hecho la ampliación de la desaladora de Carboneras ni su proyecto de eficiencia energética; y los paseos marítimos como el de Almería capital está paralizado); y en materia de carreteras ha ocurrido más de lo mismo, y por ejemplo la Autovía del Mediterráneo en su tramo entre la Venta del Pobre y el cruce con Sorbas sigue en una situación lamentable.



Pero lo más flagrante para Rafael Hernando ha sido la parálisis que se ha producido en relación a las obras del AVE. El senador popular ha recordado que el ministro Íñigo de la Serna venía cada tres meses a la provincia a dar explicaciones sobre los avances en esta infraestructura, sin embargo José Luis Ábalos se ha convertido en “el ministro ausente” y no ha dado explicaciones sobre por qué la inversión final de esta infraestructura ha pasado de 1.800 millones a 2.200, y lo que es peor aún, por qué se ha retrasado hasta 2026 la llegada del AVE a Almería cuando con el Gobierno del PP estaba prevista su finalización para 2023.



“En 2019 el Gobierno tenía previsto invertir 145 millones en el AVE a Almería y solo invirtieron 25, y en 2020 de 273 millones previstos solo ejecutaron 45. Almería ha perdido 348 millones y 7.000 empleos que podrían haberse creado si se hubiera cumplido con el cronograma aprobado por el Gobierno del Partido Popular”, ha manifestado.



Además, para el senador del PP los 500 millones anunciados para el AVE en 2021 son “una gran mentira” porque teniendo en cuenta la situación del conjunto de los proyectos se hace inviable.



“Estamos ante una situación muy grave que ha supuesto una importante bofetada a la creación de empleo en la provincia así como a las aspiraciones de crecimiento y vertebración de las infraestructuras y las conexiones de Almería con el resto de España y Europa”, ha concluido.