El PSOE “asustaviejas”

A raíz de las denuncias sobre el caso Berni, aparecieron una serie de nombres presuntamente implicados en una trama de corruptelas aderezada con toda suerte de festivales gastronómicos, estupefacientes y prostitucionales. Uno de los nombres que resultó favorecido por el "mediador" fue el del diputado socialista por Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas, de quien el tal mediador decía textualmente: "Era uno de los gallos del corral. Era como el que quería llevar la voz cantante, el experto en varias materias (…) Nos pedía catering (prostitutas) y consumía cocaína". A la luz de tan inequívocas acusaciones, el diputado almeriense ha decidido emprender acciones legales en los siguientes términos: A través de este comunicado quiero trasladar, por si es de vuestro interés, que he ejercido mi derecho de rectificación en defensa de mi honor y dignidad ante los medios que en las últimas semanas han recogido información inverosímil, falsa, inexacta y no contrastada contra mí. La democracia nos obliga a todos a un ejercicio de respeto, y además, en el caso de los medios estos deben siempre preservar el derecho y cumplir la obligación de comunicar información veraz, tal y como garantiza la constitución, algo que no se ha dado en las informaciones que se han publicado con respecto a mi persona. Agradezco al mismo tiempo el trabajo de todos los medios de comunicación que sí han hecho el ejercicio de contrastar la información falsa que de forma interesada ha ido apareciendo. Evidentemente, el tal Indalecio miente. Él no ejerce ninguna acción legal. Es el PSOE el que emprende esta amenaza contra los medios de comunicación para intentar sofocar o silenciar esta indecencia. El socialista almeriense tiene muy difícil restituir su honor y dignidad, especialmente en el ámbito político, pues su gestión al frente de la Ejecutiva Local ha sido insuperable como impresentable pucherazo. Por otro lado, el exsimio diputado asegura que "los medios han recogido información inverosímil". ¡Hombre, como toda la información que aporta el Gobierno de España! Todo lo anunciado por Pedro Sánchez es inverosímil. Incluso un inocente anuncio del semoviente Indalecio sobre una segunda frecuencia ferroviaria no sólo era inverosímil, sino falso. "Falsa". No, en absoluto la información es falsa. Ha sido relatada por el suministrador de servicios y otros vicios conocido como el "mediador". Ha sido entrevistado por sendos directores de medios de comunicación: Estado De Alarma y OK Diario (Javier Negre y Eduardo Inda). Además, se incluía una foto del personaje almeriense, y se insistió reiteradamente sobre su identidad y las peculiaridades del catering suministrado. Por tanto, la información no es falsa. Otra cosa es que los informadores se hayan nutrido de datos erróneos o sufran enajenación mental y abducción extraterrestre. "Inexacta". Sin comentarios. Jamás he conocido una información exacta en todos y cada uno de sus extremos. "Y no contrastada". Hombre, ¿qué contraste necesita una información real y verdadera que se difunde en medios de comunicación verificados como tales? Otra cosa es que hay quien se haga inmediato eco de esa información o la ignore o demore por los motivos de siempre. El PSOE, acostumbrado al control de la información en medios afines y otros bien estipendiados, pretende mantener el tono de omertá o ley del silencio practicada por el miedo a perder lo que el PSOE te da o riesgo a ser perseguido y desfavorecido por no plegarte a sus órdenes. El PSOE, allá donde ya no tiene poder para dirigir vidas y haciendas, intenta infundir miedo a que nos veamos complicados en los tribunales de justicia. El PSOE es el nuevo asustaviejas, que con el dinero de los contribuyentes y recursos del Estado defiende a impresentables que se blinden ante los medios de comunicación más timoratos o tradicionalmente serviles. No. Ni Indalecio y mil abogados que pagamos los contribuyentes va a callar la voces que exigimos llegar hasta el final de una trama de presuntos delincuentes que, una vez más siguen emponzoñando las siglas del PSOE como el partido más corrupto y liberticida de Occidente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

