El PSOE califica de “muy pobre” el balance del PP

martes 07 de marzo de 2023 , 13:16h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha calificado hoy de “muy pobre” el balance del mandato del PP en los últimos casi cuatro años, apuntando que la alcaldesa “ha recogido testigo –el del anterior alcalde—de un gobierno municipal con pocos hechos y con muchos incumplimientos a los almerienses”.

Adriana Valverde, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado esta mañana, ha criticado que “tenemos una Almería que crece a dos velocidades, tenemos barrios de primera y de segunda. Barrios donde las calles están más o menos decentes, hay equipamientos y se prestan servicios, y barrios donde no hay ni una instalación municipal y la limpieza brilla por su ausencia. Y zonas donde directamente no hay saneamiento, ni agua potable, donde no hay iluminación, y donde no llega la recogida de la basura, a pesar de que los vecinos pagan sus recibos”.

La portavoz del principal grupo de la oposición también ha reprochado a la alcaldesa que el PP al frente del Ayuntamiento “no ha ejecutado más del 60 por ciento del programa electoral con que el que se presentó a las elecciones de 2019” y ha mencionado actuaciones “de las que no hay ni rastro” como el proyecto Puerto Ciudad, la Ciudad de la Cultura, la segunda fase Parque de las Familias, la peatonalización del Paseo, la recuperación del edificio de la antigua guardería de Nueva Andalucía como biblioteca, la rehabilitación del antiguo Mercado de Regiones para uso vecinal, las prometidas mejoras para el mercado de Los Ángeles o el anunciado pabellón de gimnasia en Costacabana.

Adriana Valverde ha enumerado durante su intervención los problemas que existen en la ciudad y que “no han sido solucionados tras 20 años de gobiernos del Partido Popular”, como el problema de falta de limpieza, la dificultad para acceder a una vivienda asequible ya sea de alquiler o en venta, el despoblamiento del centro y del casco histórico, los problemas de movilidad o la falta de mantenimiento de zonas verdes, entre otros.

En relación a la política de vivienda del PP, Valverde ha asegurado que ha sido “absolutamente insuficiente”. “En cuatro años solo se han puesto a disposición de los almerienses 109 viviendas protegidas en Costacabana, La Cañada y Avenida Vilches”, ha desvelado, a la vez que ha criticado que “también es absolutamente insuficiente el presupuesto que destinan a rehabilitación y son insuficientes las ayudas municipales al alquiler para revitalizar el casco histórico”.

La portavoz socialista ha lamentado que “la política de vivienda del PP en el Ayuntamiento, con viviendas protegidas que cuestan más de 200.000 euros, ha abocado a los jóvenes y familias de la ciudad a comprar o alquilar piso en las localidades del área metropolitana, lo que a su vez está provocando que perdamos población y capitalidad”.

Según Valverde, “el pago de un alquiler o de la cuota mensual de una hipoteca no debería representar más del 30 por ciento del salario de una persona”, por lo que ha anunciado que “si los almerienses nos otorgan su confianza ese será nuestro compromiso: construir vivienda pública para alquiler o venta cuyo precio al mes no sobrepase el 30 por ciento del salario”.

De otro lado, ha llamado la atención sobre “la progresiva despoblación del centro y Casco Histórico que, a su vez, tiene efectos en el comercio y en la vida de las calles de Almería” y le ha reprochado al PP “que no haya realizado estos años una gestión urbanística que haya favorecido la rehabilitación y la construcción de vivienda social en la parte consolidada de la ciudad, que es donde tenemos el problema”.

“Son 20 años los que llevan ustedes gobernando de forma consecutiva y el centro languidece, pero también languidecen Oliveros y Altamira porque no tienen rumbo”, ha reprendido Valverde a la alcaldesa durante su discurso, a quien ha instado a nombrarle “algún proyecto estratégico e integral para estos barrios”. “No tienen nada”, ha aseverado.

Valverde, en materia de comercio, le ha afeado al PP “el fiasco” del denominado “Amazon de Almería”. “Es de vergüenza que le tengan que decir los propios comerciantes que ha sido un fiasco, que ni les atendían por teléfono y que nunca recibieron ni los cursos de formación”, ha declarado.

En último lugar, la portavoz del PSOE también se ha referido en su intervención al estado de los colegios y escuelas públicos de Almería y ha anunciado que “de mis primeras medidas como alcaldesa, si los almerienses nos dan su confianza el 28 de mayo, será poner en marcha un ‘Plan Renove’ de colegios y escuelas infantiles públicos en todos los barrios”.

“Para el PSOE los colegios públicos son una prioridad”, ha destacado Adriana Valverde, quien ha señalado que “en lugar de dedicar 900.000 euros a políticas disparatadas del Área de Presidencia, como hace la alcaldesa, y 350.000 a mantenimiento de colegios, vamos a darle la vuelta ese dato y a destinar los 900.000 euros para que los colegios de nuestra ciudad estén en el mejor estado de mantenimiento para que los niños tengan unos espacios educativos dignos y seguros”.