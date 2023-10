Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Mena recuerda al PSOE que paralizó 10 años la EDAR de Cabo de Gata

lunes 16 de octubre de 2023 , 08:08h

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha mostrado su “perplejidad” ante las declaraciones de la edil almeriense, Adriana Valverde, sobre el proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabo de Gata, puesto que denotan “bien su desconocimiento o su mala fe por enrevesar la realidad de un proyecto que, tras ser sometido más de una década al olvido por los gobiernos socialistas, fue rescatado por la consejera Carmen Crespo y el presidente Juanma Moreno por entender que era una necesidad de los almerienses”.

Es más, según ha explicado Mena, Valverde “falta a la verdad”, ya que “el proyecto de la EDAR de Cabo de Gata sí está impulsado. De hecho, ya ha finalizado su fase de información pública y se ha iniciado la tramitación ambiental, ya que es necesaria la Autorización Ambiental Unificada que es la que “nos va a dar la máxima garantía de sostenibilidad para una zona tan sensible como es el Cabo de Gata”. Y, por tanto, “está infraestructura va hacia adelante por parte del ejecutivo andaluz y será una realidad en esta legislatura”, siendo, quizás, “esto lo que realmente no pueda reconocer la edil almeriense, ya que sus gobiernos no sólo no fueron capaces de planificarla, sino que, incluso, mandaron al olvido este proyecto al meter en un cajón el convenio que determinaba su viabilidad durante más de diez años”.

Por tanto, suena “irrisorio” que la concejala en oposición del Ayuntamiento de Almería venga ahora a decir que “se va a interesarse por un convenio que el ejecutivo de Juanma Moreno sí está cumpliendo”. Prueba de ello es que “es el propio presidente quién va a inaugurar una de las obras que en él se establecía, como es la conexión de los depósitos de San Cristóbal con La Pipa”, detalla Mena.

Para el delegado territorial “estas críticas carecen de sentido” y suponen incluso “una falta de respeto a los propios vecinos de Cabo de Gata que durante muchos años coincidiendo con gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía se manifestaron pidiendo esta obra y nunca hicieron nada”. Unos vecinos que “ahora aplauden que el ejecutivo de Juanma Moreno los haya atendido y esté llevando este proyecto complejo hacia adelante”.