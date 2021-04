El PSOE calla ante la reapertura de la Casa del Mar 15 años después

viernes 23 de abril de 2021

La parlamentaria socialista Noemí Cruz reprocha al presidente andaluz los retrasos en el edificio de consultas externas, el hospital de Roquetas y el PET TAC





La parlamentaria autonómica por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha lamentado que el presidente andaluz haya “perdido una magnífica oportunidad” en su visita a Almería para explicar “su nefasta gestión sanitaria en Almería” y “aclarar” los retrasos que acumulan numerosos proyectos de Salud en la provincia. “La lista es importante: desde el edificio de consultas externas, al hospital de Roquetas de Mar, que anunció que se licitaría en febrero, o el PET TAC para pacientes oncológicos anunciado desde 2019 y que aún no ha visto partida alguna en ninguno de los tres presupuestos andaluces que han confeccionado PP y Cs con su socio de gobierno de la ultraderecha”, ha enumerado la diputada andaluza socialista, quien no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que el presidente andaluz tuvo “la osadía y la insensibilidad de clausurar el Hospital de la Cruz Roja en plena pandemia”.



En este sentido, Cruz Martínez ha afeado al alcalde de Almería que “callara en su día sobre esta cuestión” y que “también lo haga ahora sobre proyectos sanitarios comprometidos con la capital habiendo tenido la oportunidad de exigirle a Moreno Bonilla que cumpliera con ellos. “En lugar de pedir el edificio de consultas externas y el PET TAC se ha dedicado a hacerle la ola”.



“Era el momento y era el lugar para que Moreno Bonilla nos hubiera explicado, aquí en Almería, por qué todos estos proyectos que ya dejó encarrilados el anterior ejecutivo socialista y que el Gobierno de las derechas prometió para los almerienses aún no han visto la luz pese a la necesidad que tiene nuestra provincia de contar con ellos”, ha indicado y ha valorado la puesta en marcha del centro de salud de la Casa del Mar, que representa “otro proyecto que dejó el Gobierno de Susana Díaz ya en obras, al igual que ocurrió con el Materno Infantil” que se “lo encontró prácticamente finalizado”. “Más allá de esto, el Gobierno de Moreno Bonilla no ha aportado nada nuevo a la provincia en materia sanitaria”, ha criticado.



“No sólo tiene mucho que explicar el presidente andaluz sobre el ninguneo a los almerienses sobre el edificio de consultas externas, el hospital de Roquetas o el PET TAC, sino que también debe explicar por qué no ha aumentado la plantilla de sanitarios ni ha incrementado el número de rastreadores en esta pandemia cuya gestión en Andalucía es únicamente responsabilidad suya”, ha subrayado.



“Moreno Bonilla ha obligado a nuestros mayores a realizar desplazamientos a otros pueblos para vacunarse teniendo un centro de salud debajo de casa y todo por falta de previsión y de recursos por parte del Gobierno andaluz de las derechas quien tampoco aclara en qué ha invertido todo el dinero extra procedente del Gobierno de España para la sanidad pública en esta pandemia”, ha censurado Cruz Martínez al presidente andaluz y líder del PP regional a quien recuerda, además, que los centros de salud siguen sin volver a la normalidad, “a pesar de que anunció que lo harían el pasado 2 de marzo”.