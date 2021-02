#28F

El PSOE de Almería defiende las conquistas sociales del 28F

martes 23 de febrero de 2021 , 13:08h

Noemí Cruz: "Es el momento de volver a reivindicar los servicios públicos de calidad por los que tanto hemos luchado"







Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, el PSOE de Almería ha reivindicado los derechos conquistados por los andaluces durante la autonomía y ha asegurado que en Andalucía “hay futuro”.



La parlamentaria del PSOE de Almería Noemí Cruz ha asegurado que este año, más que nunca, se hace necesario reivindicar la autonomía andaluza, que “hoy se está poniendo en cuestión por parte de la derecha en Andalucía, que vive arrodillada ante la ultraderecha”.



Para Cruz, este es el momento de “volver a reivindicar los servicios públicos de calidad por los que tanto hemos luchado”. “La Andalucía de hoy es aquella que soñaron nuestros padres y abuelos el 28 de febrero de 1980, esa Andalucía que los socialistas hemos ayudado a construir, con mucho esfuerzo y durante muchos años, y que hoy está en manos de quienes no creen en ella, quienes ocultan nuestro acento y se avergüenzan de nuestra identidad”, ha lamentado.



Por eso, desde el PSOE se ha hecho un llamamiento “al cambio”, ya que “en Andalucía hay futuro”. “Los socialistas hacemos un llamamiento a la esperanza, a la ilusión y al cambio”, ha insistido.



En este sentido, Cruz ha recordado que la Andalucía del siglo XXI no se entiende sin su autogobierno, ya que “nuestros servicios públicos esenciales existen gracias a que aquel 28-F de hace 41 años los andaluces y andaluzas lograron en las urnas una autonomía de primera”.



“En todo el mundo sufrimos la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus, con terribles consecuencias en el empleo y en el deterioro de los servicios públicos, pero aquí la ultraderecha está aprovechando la situación para sembrar hostilidad, crispación y división en la sociedad y plantear sus medidas cortoplacistas”, ha ahondado.



Así, Cruz mantiene que “el Estado de las Autonomías está hoy amenazado por esa ultraderecha insolidaria, que no cree en la igualdad ciudadana, y que las derechas de PP y Cs admiten en Andalucía”, pero ha insistido en que, pese a todo, “hay futuro”. “Los andaluces y las andaluzas tienen que saber que saldremos de la pandemia defendiendo los servicios públicos y a sus trabajadores y trabajadoras, que sostienen el Estado de Bienestar asentado en la autonomía, y la identidad andaluza”.