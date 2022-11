Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El PSOE de queja de que el alumbrado navideño coincida con el 25N miércoles 16 de noviembre de 2022 , 12:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adriana Valverde señala que adelantar el alumbrado un día hubiera bastado para solventar esta coincidencia La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha acusado al PP al frente del Ayuntamiento de “falta de previsión y de sensibilidad” al programar el acto del alumbrado de Navidad y todas las actividades que conlleva el mismo día que tradicionalmente se produce la manifestación con motivo del 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Adriana Valverde ha criticado que “es sorprendente que el primer año que la ciudad tiene una alcaldesa se deniegue a las organizaciones feministas manifestarse por las calles del centro porque hay previstas diferentes actividades con motivo del inicio del alumbrado navideño”. Para Valverde, “era tan sencillo como adelantar el alumbrado al jueves 24 de noviembre y no dar lugar al enfado y contrariedad que está generando esta situación entre los colectivos que organizan la manifestación del 25-N”. Así, ha vuelto a denunciar “la imprevisión y la improvisación del PP en el Ayuntamiento de Almería, así como su falta de sensibilidad con una reivindicación que lamentablemente es muy necesaria porque la violencia de género sigue siendo una lacra de nuestra sociedad”. Adriana Valverde, quien ha querido dejar claro que desde el PSOE “aplaudimos que este año se adelante la fecha del alumbrado navideño porque las luces de la Navidad son tremendamente atractivas para que los almerienses salgan a la calle y, por lo tanto, son un reclamo más para que acudan a los comercios y bares”, ha precisado que “con lo que no estamos de acuerdo es con la ausencia de planificación del PP que impide que se pueda llevar a cabo una manifestación que siempre se ha desarrollado en las calles del centro y en una fecha que está marcada en negrita en el calendario”. Por lo tanto, la portavoz del Grupo Socialista ha pedido a la alcaldesa “que haga todo lo posible para evitar esa coincidencia de modo que las asociaciones feministas puedan contar con la preceptiva autorización para organizar la marcha en el centro, como se viene haciendo cada año”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

