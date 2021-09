El PSOE de Vélez Blanco no se entera de lo que pasa con el Castillo

martes 07 de septiembre de 2021 , 14:46h

Critican que no se les den una explicaciones que ya fueron expuestas al parlamenterio socialista Rodrigo Sánchez Haro por parte de la consejera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Blanco ha señalado hacia la “desidia” del equipo de Gobierno de Ciudadanos y Comprometidos como causa de la “muerte” del convenio suscrito entre el anterior equipo de Gobierno socialista y la anterior Junta de Andalucía para la reproducción e instalación de las piezas que componían el Patio de Honor del Castillo, actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York.A mediados del mes de julio, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, respondió al parlamentario Rodrigo Sánchez Haro , sobre este asunto, pero al parecer éste no se lo ha llegado a transmitir a sus compañeros velazanos. Así se le informó que la Consejería “ahora” no solo cuenta con el proyecto del patio, también con el de la restauración de la torre del homenaje y el resto, cuyo presupuesto será de 1,7 millones, unido al anterior, que la consejera dice que habrá que reajustar. El montante total rondaría los cinco millones de euros y el Gobierno intentará obtener financiación europea y “contar con los empresarios del mármol”.En ese sentido se recordó que fue en el año 2004 cuando la Junta compró el Castillo, y en 2015, cuando puso en marcha el convenio para la reconstrucción del patio de honor. Es decir, casi una década sin hacer ni tan siquiera mover un papel.Lo que ha sucedido es que, desde que se firmó dicho convenio, la Junta de Andalucía lo único que hizo fue encargar un proyecto cuyo presupuesto inicial fue de 1,3 millones de euros, pero que finalmente acabó superando los tres millones, según señalaba la propia consejera Patricia del Pozo.Sea por la cuantía o por cualquier otra cuestión, desde 2015 hasta que en enero de 2019 tomó posesión el nuevo Gobierno presidido por Juanma Moreno, la Junta de Andalucía no hizo nada.En una batería de preguntas realizada en el pasado pleno municipal, el PSOE velezano ha mostrado su preocupación por la ausencia del alcalde o de algún miembro de su equipo a la Comisión de Seguimiento sobre el convenio que se mantuvo el 26 de mayo, que era de “vital importancia”, y han cuestionado si asistió a la última, celebrada en junio. Los socialistas han recordado al alcalde de Ciudadanos que accedió a la Alcaldía a mediados de junio de 2019, cuando al convenio le quedaban 1 año y 4 meses de vida administrativa. “¿Qué han hecho ustedes desde entonces para impulsar la continuidad del convenio”, han instado los socialistas, quien cuestionan si la intervención del alcalde en defensa de la continuidad del convenio “estuvo a la altura del representante de la institución que promovió la puesta en valor del Patio de Honor del Castillo de los Fajardo”.“¿Pueden aportar escritos que prueben sus actuaciones en este sentido?, ¿solicitaron a tiempo a la Junta que reuniera la Comisión a lo largo de 2020 tantas veces como fuera necesario para lograr la adaptación del texto del convenio?”, ha preguntado el Grupo Socialista de Vélez-Blanco, quienes también han pedido explicaciones en el pleno sobre la “desidia y el desinterés” de Ciudadanos y Comprometidos por salvar “un instrumento vital para Vélez-Blanco”.El PSOE velezano ha recordado que el Gobierno andaluz de las derechas no convocó la reunión de seguimiento del convenio hasta un año después de iniciar su legislatura y que “conociendo los riesgos del vencimiento administrativo, no realiza movimiento alguno a lo largo del 2020 y no convocan hasta mayo de 2021, con los hechos consumados”. “¿Siguen ustedes pensando que es lo mejor que le puede pasar a Vélez-Blanco?”, han preguntado al alcalde y a su equipo al tiempo que les han reprochado que “en semejante situación, nadie del ayuntamiento asistiera a la reunión de 26 de mayo”.“¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Vélez-Blanco pase de ser el promotor de la actuación en el Castillo a desaparecer del panorama?”, han subrayado los socialistas quienes recuerdan que el convenio para recuperar el Patio de Honor del Castillo se suscribió en 2015 e insisten en que tanto el nuevo equipo de Gobierno Municipal como el Gobierno de Moreno Bonilla “lo han dejado morir” en lugar de dar prioridad “a esta cuestión que afecta a la dinamización económica sostenible de nuestro municipio”; un tren que “han dejado pasar” Ciudadanos y Comprometidos.