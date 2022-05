El PSOE denuncia el recorte en docentes... pero los datos reales son otros

La candidata del PSOE de Almería a las Elecciones Autonómicas del 19J Noemí Cruz Martínez ha defendido una educación pública y de calidad que cuente con el conjunto de la comunidad educativa “en el centro de las decisiones políticas” al tiempo que ha afeado a Moreno Bonilla que durante sus cerca de cuatro años de gobierno haya recortado 2.000 unidades educativas públicas y haya “echado a la calle” a unos 3.000 docentes fruto de estos recortes.

Los datos reales

¿Es cierto lo que dice la candidata socialista? En Noticias de Almería hemos querido contrastarlo, y lo hemos hecho con la estadística oficial de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En realidad, como puede verse, en la imagen, el número de docentes no ha dejado de crecer desde 2013, de ahí a 2017 el crecimiento fue lento, luego se aceleró, y aumentó aún más con la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz. De este modo, Juanma Moreno cogió Andalucía con menos de 100.000 docentes, y ahora hay más de 101.000, y eso que este gráfico y estos datos no incluyen la plantilla de apoyo COVID, como tampoco el personal que realiza funciones de Inspección Educativa ni el de Primer Ciclo de Educación Infantil. Tampoco al profesorado de Enseñanzas no regladas de música y danza.

Podría interpretarse que la candidata, lo que censura es la no renovación de ese personal extra contratado por la pandemia, pero no lo especifica en su crítica, que habla de profesorado en general, y en cualquier caso, no serían despidos sino finalización de contratos habida cuenta de que ya no se producen las circunstancias excepcionales que los motivaron legalmente.