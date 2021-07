El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Vera invitó a comer al consejero de Salud

martes 13 de julio de 2021 , 18:23h

El Ayuntamiento veratense admite que Aguirre fue uno de los asistentes al ágape en el que se sirvieron 20 arroces con bogavante, vinos y licores







La diputada autonómica del PSOE de Almería Noemí Cruz va a pedir explicaciones en el Parlamento de Andalucía al consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras conocerse su participación en la comilona ofrecida por el Ayuntamiento de Vera, en julio del año pasado, para agasajar a los responsables de su Consejería, después de que estos realizaran una visita a la base del 061 en esta localidad.



Según ha terminado confirmando el propio Ayuntamiento de Vera en respuesta a una solicitud oficial del Grupo Municipal Socialista, aquel almuerzo, que le costó al Consistorio más de 1.100 euros, incluyó 20 platos de arroz con bogavante, seis botellas de Ribera del Duero, postres, cafés y licores. Entre los asistentes, estuvieron el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, el delegado provincial de la Consejería en Almería, el gerente del Servicio Andaluz de Salud, el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y el director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, así como el propio alcalde de Vera.



Noemí Cruz ha lamentado la participación del consejero en “eventos de este tipo”, en los que “los ayuntamientos del PP buscan cualquier excusa para pegarse un homenaje, a costa del dinero público”. En este sentido, la diputada socialista ha señalado que lo ocurrido en Vera “recuerda” a la situación que se vivió en Olula del Río unos meses atrás, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, cuando el Ayuntamiento organizó hasta cinco comidas, con la excusa de la inauguración del nuevo centro de salud, que costaron al Ayuntamiento, en total, más de 2.500 euros. A aquellos almuerzos, según pudo conocer el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Olula, asistieron responsables de la Consejería de Salud y Familias del Gobierno de Moreno Bonilla, que pudieron degustar gallopedro asado, solomillo de venado, lomo de angus y jamón ibérico de bellota, entre otros productos de lujo, todo ello regado con gintonics y vinos de Matarromera.



“Resulta indecente que la Consejería de Salud se esté dedicando a visitar la geografía almeriense para ponerse las botas con el dinero de todos los contribuyentes”, ha lamentado la diputada socialista, quien apunta que “este despilfarro, organizado por alcaldes del PP con la complicidad de los altos cargos de la Consejería, ni siquiera se está viendo respaldado por la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla en materia de salud”. “Ni siquiera estamos hablando de que se sienten a tomarse algo por lo bien que lo han hecho; el caso es comer por comer, porque no hay nada que celebrar”, ha añadido. Trabajo sin hacer

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vera, Martín Gerez, coincide en apuntar que los actuales responsables de la Consejería no han solucionado “ninguna” de las demandas que presenta el municipio en materia sanitaria. Así, ha lamentado que, antes de sentarse a disfrutar del ágape que le ofreció el Ayuntamiento, el consejero “no trajera el proyecto de ampliación del actual centro de salud o, como mínimo, anunciara la construcción de un nuevo consultorio en nuestra costa o, más simple aún, prometiera que iba a mantenerlo abierto permanente durante todo el año”.



Tras lamentar que el acalde de Vera haya tardado 165 días en confirmar quiénes asistieron a la comida, Martín Gerez ha señalado que “desgraciadamente parece ser que no hablaron de nada de eso, el consejero solo vino a ver la sala y la ambulancia del 061 y ya, de paso, comer entre amigos de su partido”.