Vacunación sin cita previa para nacidos entre 1982 y 1992 de Distrito Poniente

martes 13 de julio de 2021 , 18:19h

La delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha confeccionado un calendario de vacunación sin cita previa para esta semana en Distrito Poniente.



Una de las citas programadas será este viernes en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar. Podrán acudir todas las personas nacidas entre 1982 y 1992 que deseen recibir la primera dosis de la pauta.



El objetivo es facilitar las labores de citación en las comarcas del Poniente y de la Alpujarra y agilizar el calendario de vacunación frente a la covid-19.



Por un lado, Distrito Poniente ha organizado una cita para los más jóvenes sin esperas. Está previsto administrar alrededor de 300 dosis de Moderna a las personas que tienen entre 29 y 39 años de edad. Se desarrollará entre las 10,00 horas y las 18,00 horas.



No es necesario solicitar cita previa, pero sí es imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta sanitaria.



Por otro, el personal sanitario continúa vacunando a personas de entre 40 y 69 años de edad que aún no han recibido ninguna dosis. En este caso, se administra una única dosis de Janssen. Son alrededor de 400 en cada vacunación.



El lunes se llevó a cabo una convocatoria sin cita en el Pabellón de Deportes de Vícar, este martes tiene lugar en el Pabellón Las Norias y el miércoles será en el Pabellón de El Ejido, en horario de 15,00 a las 19,00 horas.



El jueves, por último, la convocatoria sin cita para la población de esta franja de edad se desarrollará en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, en el mismo horario.



Desde la delegación de Salud y Familias se hace un llamamiento a la colaboración. Desde esta semana, el calendario de vacunación se ha abierto a las personas de entre 29 y 32 años de edad, que ya pueden solicitar cita previa a través de los canales habilitados: Clic Salud y Salud Responde.



Quienes opten por no hacer uso de estas aplicaciones, pueden acudir sin cita a las convocatorias programadas.



La semana pasada, el personal sanitario de Distrito Poniente administró más de 1.300 dosis en las vacunaciones sin cita organizadas en los municipios de Vícar y Roquetas de Mar.



Las vacunaciones sin cita previstas para esta semana están abiertas a los usuarios de las zonas básicas de Distrito Sanitario Poniente, ubicadas Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja y Laujar de Andarax.