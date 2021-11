El PSOE destaca que el nuevo impuesto de plusvalía es más justo

lunes 08 de noviembre de 2021 , 16:43h

Adriana Valverde tilda al alcalde de “irresponsable” y le reprocha “haber usado al Ayuntamiento para los intereses del PP”





La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado hoy su satisfacción ante la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy del Real Decreto ley que devuelve la constitucionalidad al impuesto de la plusvalía, puesto que “ahora es más justo para los contribuyentes” ya que “no se pagará si no se obtiene una ganancia”.



Adriana Valverde ha explicado que la reforma que ha hecho el Gobierno ha cambiado los coeficientes del impuesto sobre el valor catastral de la vivienda que se vende, que serán actualizados cada año para adaptarlos a la realidad del mercado inmobiliario de cada municipio, de forma que si se vende una casa con pérdidas no se pagará el impuesto y si, por el contrario, se obtiene un beneficio, se darán dos opciones para el pago y se aplicará las más beneficiosa para el contribuyente.



La edil socialista ha lamentado “la actitud del alcalde en Almería, impropia de un regidor responsable”, ya que “ha utilizado el fallo de la sentencia del TC para salir corriendo a criticar al Gobierno de España, en una clara estrategia del PP a nivel nacional, y para sembrar dudas sobre el presupuesto municipal en lugar de manifestarse prudente y esperar a lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros”.



Las cuentas del Ayuntamiento de Almería, según Valverde, “no se van a ver mermadas por la plusvalía, lo que hace que las cuentas estén mermadas es la nula capacidad de gestión y negociación del equipo de Gobierno en asuntos tan delicados y trascendentales como las expropiaciones del Paseo Marítimo y otros procesos judiciales que nos han costado a los almerienses más de 70 millones de euros”.



Adriana Valverde ha pedido alcalde “que, en lugar de hacerle el trabajo a su partido, se dedique a gestionar la ciudad de Almería, que esté en los temas municipales, la limpieza, el medioambiente, los servicios públicos, los barrios, etc., porque ahí tiene trabajo de sobra en esta ciudad”.