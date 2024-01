El PSOE dice que el decreto de sequía no sirve para Almería ni Roquetas

miércoles 31 de enero de 2024 , 14:54h

Sánchez Teruel lamenta que el PP no haya incorporado al decreto la obra para almacenar agua potable en el depósito membrana de Aguadulce

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha calificado de “decepcionante” para la provincia el decreto de sequía aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno ya que, según ha dicho, no soluciona los actuales problemas de abastecimiento que se padecen y que se han agravado en los últimos meses con consecuencia de la reactividad en los Pozos de Bernal que afecta a la capital y a Roquetas de Mar como se pudo ver con el corte de suministro con motivo de una breve y transitoria avería en la desaladora de Poniente.

El dirigente socialista ha señalado que el decreto de sequía es otra “gran oportunidad perdida” por parte de la Junta ya que no contempla la conexión de las desaladoras de Poniente con la de la capital con lo que se garantizaría el abastecimiento a 500.000 personas. Almería y Roquetas de Mar “tienen dos viejos problemas que no han sido solucionados con este decreto”. En primer lugar, la “insuficiente” capacidad de almacenamiento de agua potable de Roquetas que, ha recordado, se ha demostrado en dos ocasiones durante el último trimestre de 2023 que obligaron a hacer restricciones por averías en la desaladora de Poniente. Y en segundo lugar con la “radioactividad” de los pozos de Bernal “que desde hace tiempo las analíticas venían apuntando y que en diciembre han llevado a declarar no apta esa agua para Almería y Roquetas de Mar”.

“El decreto ha sido una oportunidad perdida para dar solución a todo esto y hubiera sido muy sencillo, porque sólo bastaba con que Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y de Almería tuvieran agua potable en el depósito de membrana de Aguadulce haciendo las obras necesarias”, ha descrito. Los depósitos de Aguadulce, propiedad de la Junta y que gestiona el consistorio capitalino, deben almacén siempre agua potable, como sucede en San Cristóbal o La Pipa. “Si así se hubiese hecho, los vecinos de Almería que hoy no tienen agua potable en sus grifos la podrían haber tenido desde que surgió el problema y el Ayuntamiento de Almería se hubiese ahorrado el dinero de la obra que está acometiendo”, ha añadido.

Del mismo modo, si el Ayuntamiento de Roquetas “ayudara a garantizar que sea potable el agua de esos depósitos de membrana de Aguadulce, los vecinos de Roquetas tendrían una garantía de almacenamiento que no tienen a día de hoy”, ha indicado Sánchez Teruel quien la semana pasada ya sugería a la Junta de Andalucía que introdujera en el decreto de sequía la conexión de las desaladoras de Almería y Poniente, que podría hacerse a través de este depósito de membrana de Aguadulce. La conexión de las desaladoras “es una garantía para el abastecimiento de más de 500.000 almerienses, que a día de hoy después de 4 decretos de sequía no la tienen”, ha lamentado el parlamentario socialista.

Además, el diputado andaluz también echa en falta que el Ejecutivo del PP no actúe mediante este decreto para dar una solución definitiva a las numerosas fugas de agua en determinadas redes de abastecimiento, como sucede en la que gestiona la Diputación Provincial en el Levante, mediante la que se pierden al año cerca de 8 hectómetros cúbicos; así como en la de El Ejido, que registra pérdidas de agua de un 50% cada año. Por ambos “puntos negros” se han escapado estos últimos cinco años 60 hectómetros cúbicos de agua por lo que la intervención se torna “inaplazable”, según Sánchez Teruel.