El PSOE dice que los barcos no puedan faenar en Cabo de Gata por falta de balizamiento

viernes 16 de julio de 2021 , 15:53h

Antonio Ruano reprocha al equipo de gobierno local que desprecie a los pescadores y esté “atentando contra la pesca artesanal de Cabo de Gata”





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Antonio Ruano ha lamentado que los barcos de pesca artesanal del barrio de Cabo de Gata no puedan salir a faenar cuando se va a cumplir un mes del periodo veraniego porque, según denuncia, el alcalde no ha ejecutado la balización del canal de entrada por el que los barcos se echan a la mar. La salida de los barcos, que se viene produciendo desde la época fenicia, según recuerda Ruano, se ha visto interrumpida este año por la falta de previsión del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería, al permitir que los usuarios de la playa puedan tomar el sol o bañarse por el lugar en el que los barcos entran al mar, lo que supone un grave peligro para su integridad.



“Los barcos de pesca artesanal en la barriada de Cabo de Gata no sólo suponen uno de los recursos turísticos más importantes de este núcleo urbano, sino que son el lugar de trabajo de las familias de pescadores que han dedicado toda su vida a esta actividad y con la que preservan el fondo marino del parque natural Cabo de Gata-Níjar, respetando el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos”, ha señalado Ruano.



Los vecinos de Cabo de Gata han trasladado al PSOE su asombro y malestar por la decisión del equipo de gobierno local que ha provocado esta situación, en la que los barcos permanecen en tierra, sin poder faenar ni generar recursos económicos.



Ruano ha recordado que la pesca artesanal “se trata de una actividad que desarrollan los pescadores de Cabo de Gata por tradición y herencia familiar, en barcos pequeños que usan artes diferentes a lo largo del año para la captura de especies que están en su momento óptimo de extracción” y que “nunca han hecho paros biológicos o han recibido subvenciones, por lo que urge que el alcalde de Almería restituya sus derechos y actúe de inmediato, balizando la playa de Cabo de Gata y marcando el canal náutico necesario para el mantenimiento de la actividad pesquera, compatibilizándolo con el disfrute del resto de la playa para vecinos y visitantes”.



Desde el PSOE se ha denunciado, además, que incluso uno de los barcos ha sido propuesto para sanción por echarse a la mar por el mismo lugar donde lo viene haciendo en las últimas décadas al no estar la playa balizada, lo que “supone una falta de respeto al sector de la pesca artesanal de Almería y de Cabo de Gata en particular”.



Según Ruano, “no hay derecho a que se obligue a la pesca artesanal a parar la actividad en pleno verano”, por lo que el alcalde “debería trabajar más y mejor, anticipándose al verano para tener aprobado el plan de playas y salir de su despacho para conocer la realidad de algunos de los problemas que tiene nuestro litoral, como el que está sucediendo este año en Cabo de Gata”.