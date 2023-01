PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Centro Fundación Unicaja acoge el viernes la entrega del XI Premio Colombine jueves 26 de enero de 2023 , 13:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los periodistas Isaías Lafuente, Ana Alonso, Roberto García y Gema Jiménez lo recibirán como autores del pódcast de la Cadena SER, ‘Clara conquista’ El Centro Fundación Unicaja de Almería será el escenario que acogerá, a las 19 horas del viernes 27 de enero, la entrega del XI Premio Internacional de Periodismo ’Colombine’ que, como ya se anunció en su momento, ha recaído en los periodistas y profesionales radiofónicos Isaías Lafuente, Ana Alonso, Roberto García y Gema Jiménez, de forma colectiva, como autores del pódcast de la Cadena SER, ‘Clara conquista’, que ha obtenido este galardón que tiene una dotación económica y única de 3.000 euros, que aporta Fundación Unicaja, y un trofeo elaborado por la Escuela del Mármol de Fines (Almería) de la Junta de Andalucía, reproducción en mármol blanco de Macael del monumento a la Libertad de Prensa, que se alza en la plaza de los Periodistas, de la capital almeriense. ‘Clara conquista’, compuesto de dos episodios (‘No podéis construir una democracia sin nosotras’ y ‘Victoria contra Clara’), a juicio del Jurado del certamen periodístico, “es una excelente recreación histórica de los debates para reconocer el voto de la mujer, poniendo de manifiesto lo que hemos avanzado en este derecho”. El documental sonoro fue elaborado conjuntamente por Isaías Lafuente Zorrilla (guion y narración), Ana Alonso de Blas (dirección), Roberto García Rodríguez (realización sonora) y Gema Jiménez Maldonado (producción), del departamento SER Pódcast de la Cadena SER, publicado el 30 de septiembre de 2021 en la web de la cadena y sus entornos, así como en las plataformas de Apple Pódcast, Google Pódcast, Spotify o iVoox, entre otras. Hay que señalar las aportaciones al trabajo periodístico ganador de un total de 20 actores, destacando las actrices protagonistas: Aura Garrido, como Clara Campoamor, e Iria Márquez, como Victoria Kent. Por otro lado, significativas fueron las colaboraciones como expertos del escritor y periodista especializado en Victoria Kent, Miguel Ángel Villena; del catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, o de la catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, Ángeles Egido. Subrayar también que la cantante Sheila Blanco y el guitarrista Julián Olivares, interpretaron para el pódcast la canción popular ‘Anda jaleo’ Acertada combinación de periodismo y tecnología Para el Jurado del certamen, la candidatura ganadora “deja, en sólo dos episodios, un enorme trabajo coral con más de 30 participantes encabezado por uno de los mayores estudiosos y divulgadores de Clara Campoamor, el periodista Isaías Lafuente. La pieza sonora tiene, además, su importancia porque no sólo explica y ficciona cómo fue el debate en el Congreso para la consecución del voto femenino en España, sino que, además, hay una labor periodística importante de entrevistas y documentación con otros expertos para desmentir definitivamente los bulos interesados sobre aquel histórico debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent”. El pódcast permite recuperar “la voz” de Clara Campoamor, que nunca quedó registrada. “Clara conquista” “es una pieza radiofónica muy acertada capaz de conjugar el rigor histórico con la condición divulgativa que la hace más atractiva para dar a conocer todos los detalles de las circunstancias que afrontó Campoamor para conseguir introducir en la Constitución de la II República el sufragio activo de las mujeres. Resulta el mejor homenaje en este 2022 cuando se cumplen 50 años del fallecimiento de la brillante diputada republicana”, destaca el Jurado “El Jurado tuvo en cuenta, especialmente, la acertada combinación de periodismo y tecnología al conseguir los autores elaborar un relato histórico trasladado a su tiempo, pero implementado con las más modernas tecnologías de la información. La experiencia radiofónica de los autores les ha llevado a elegir el pódcast como la fórmula apropiada para informar y formar a la audiencia en los valores y derechos ganados por las mujeres desde principios del siglo XX. Esta herramienta gana terreno en el espacio informativo actual y es el canal preferido de buena parte de la audiencia por lo que nos parece un recurso muy apropiado para dar difusión a este relato. Los cuatro periodistas merecedores del Premio han creado, con “Clara conquista”, una interesantísima modalidad, moderna y rigurosa, de la tradicional crónica parlamentaria. Ojalá que cunda el ejemplo”, recoge el acta del fallo del premio. El Jurado subraya también sobre “Clara conquista” que, dentro del grado de excelencia de la participación en general del certamen, “adquiere un plus de originalidad el trabajo galardonado, al ficcionar la recreación de un acontecimiento político de gran trascendencia histórica, como fue el debate parlamentario en torno a la aprobación del sufragio femenino durante la II República española; dado que no se conservan vestigios sonoros, la participación de expertos, así como la interpretación de actores de voz, nos provoca a la inmersión en el complejo posicionamiento de las, y los, protagonistas de aquellos días; el patriarcado transversalmente ocupaba las bancadas de todos los colores políticos, y las visiones en pro o en contra del voto femenino iban además cargadas con otros contrapesos muy circunstanciales. Esta docuficción conmemora el noventa aniversario de esta conquista, fidelizando a nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria, del recuerdo de una Historia de hitos femeninos, en tanto lo son de toda la ciudadanía. Es bonito que Colombine premie a Campoamor. Es como la herencia de una gran mujer luchadora por la libertad y la democracia a otra.” Diecisiete países representados En un rápido balance de esta XI edición, se ha contabilizado una participación de 172 trabajos periodísticos correspondientes a 158 profesionales de la información. Los 17 países representados son: México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Reino Unido, Líbano, Perú, Cuba, El Salvador, Italia, Uruguay, Colombia, Egipto, Chile, Francia, Estados Unidos y España. Los periodistas españoles proceden de un total de 26 provincias: Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Guipúzcoa, Barcelona, Málaga, Murcia, Cantabria, Las Palmas, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Toledo, Granada, Albacete, Valladolid, Cáceres, Alicante, Huelva, Córdoba, Navarra, Valencia, Zaragoza, Tenerife, Álava y Almería. Es significativo, en cuanto al formato digital, el incremento que registran los pódcast; así como los trabajos multimedia que combinan texto, audio y vídeos. Igualmente, como novedad, aparece una apuesta informativa transmedia (televisión, radio y web). El balance rápido en cifras de las once ediciones celebradas respalda el éxito obtenido y la proyección internacional del ‘Colombine’: 1.469 candidaturas o trabajos presentados; 1.223 periodistas participantes y 39 países representados. El Jurado, que ha estado formado por los periodistas Jesús Pozo Gómez, Magis Iglesias Bello y Francisco Javier Galán Gamero, y la catedrática Rosalía Rodríguez López, actuando de secretaria, sin intervenir en las deliberaciones, Yandira Villegas (AP-APAL), ha querido destacar sobre las candidaturas que “un año más, por el número y calidad de los participantes, se pone de manifiesto la importancia que está adquiriendo este premio entre la profesión. Está situado entre los asentados y más prestigiosos del panorama de certámenes periodísticos españoles. En esta edición, el número de piezas periodísticas sobresalientes, en todos los formatos, alcanzó niveles dignos de la gran profesional que fue Carmen de Burgos al tratar con profundidad y rigor las historias y los relatos de mujeres, referidos a los más diversos ámbitos y materias. La originalidad en el tratamiento de cuestiones de gran relevancia, pero hasta ahora invisibilizadas para el gran público fue el elemento más llamativo de los trabajos que el Jurado ha tenido que juzgar en este 2022”. “Las candidaturas preseleccionadas han sido, además de una excelente calidad, de gran sensibilidad en el tratamiento periodístico y de máximo interés temático; abordando magistralmente problemáticas que atañen a las mujeres en diversos lugares del mundo: desde los abusos, la no suficientemente consolidada inmersión en la esfera pública, la negación de la feminidad activa en culturas que sufren violencia institucional, la importancia del deporte como vía de empoderamiento en países integristas, o el emprendimiento femenino en algunas tribus africanas, entre otras muchas cuestiones planteadas. Los autores, de nacionalidades muy diversas, se han expresado a través de variados medios de comunicación, y en múltiples formatos (escrito, sonoro, y audiovisual)”, concluye el Jurado. Apuntes biográficos de los ganadores Isaías Lafuente Zorrilla. – Periodista con una larga trayectoria en la radio, donde ha ocupado los puestos de subdirector de programas tan importantes como ‘Hoy por Hoy’ y ‘A vivir que son dos días’, en la Cadena SER. Desde hace casi veinte años dirige “Unidad de vigilancia”, un espacio en el programa ‘La Ventana’ enfocado al buen uso del lenguaje. Estos trabajos le han hecho ser el ganador de dos premios Ondas (como miembro de ‘Hoy por Hoy’ y uno personal por la ‘Unidad de Vigilancia’). Además, destaca su carrera como escritor con varios títulos publicados como “Esclavos por la patria”, “Agrupémonos todas”, “La mujer olvidada” y “Clara Victoria”, estos dos últimos dedicados a la figura de Clara Campoamor. En Andalucía le concedieron el Premio Meridiana. Ana Alonso de Blas. – Es licenciada en Filología Hispánica, en Periodismo y realizó el máster de RNE. Ha desarrollado su carrera profesional en RNE, Radio 3, M80 y, en los últimos años, en Cadena SER. Ha sido, además, productora de audio en el departamento de audio de Penguin Random House y responsable de ficción de Podium Podcast. Por su formación en interpretación y su trabajo como actriz de teatro pronto se interesa por la ficción en audio: ha participado como actriz en muchas ficciones sonoras de Radio Nacional y ha dirigido los pódcast “El Gran Apagón”, “Guerra 3”, “Ídolos”, “Menlo Park”, “Cuento de Navidad”, “Clara Conquista”. Es jefa de SER Pódcast. Roberto García Rodríguez. – Es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha realizado el máster de sonido en cine y televisión (CICE). Como realizador de sonido ha desarrollado su carrera en Cadena SER en ‘Carrusel Deportivo’ y en eventos deportivos como juegos olímpicos, mundiales de fútbol y eurocopas. Está especializado en postproducción y la ficción sonora y ha realizado ficciones como “Menlo Park”, “Negra y Criminal”, ‘Cuento de Navidad’, “Inés y los huevos mágicos” o “Aventuras en la bañera”. Además, es el realizador sonoro de los pódcast “Agur, ETA”, “Clara Conquista” o “Crónica 24/7“. Es jefe de Producción y Distribución de SER Pódcast. Gema Jiménez Maldonado. – Graduada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la radio, en la emisora M21 y, sobre todo, en la Cadena SER, donde ha trabajado como productora junto a Javier del Pino en ‘A vivir que son dos días‘ durante dos años. En la actualidad, es productora de los programas ‘Buenismo Bien’, ‘Estirando el Chicle’ y ‘Saldremos Mejores’. Es redactora de SER Pódcast. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

