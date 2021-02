El PSOE exige abrir las Juntas de Distrito cerradas hace 3 años

domingo 21 de febrero de 2021 , 17:26h

Ruano: "El alcalde ha roto su compromiso con el movimiento vecinal provocando con su gestión que tenga una posición irrelevante y meramente testimonial"