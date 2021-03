El PSOE exige al alcalde que atienda las peticiones de los empresarios de atracciones de feria

martes 30 de marzo de 2021 , 18:18h

El colectivo recuerda que esta actividad sigue estando permitida y asegura que sólo es necesaria la voluntad política del PP para que puedan volver a trabajar







Adriana Valverde, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, ha sumado hoy su voz a la de los empresarios de atracciones de feria para exigir al alcalde que atienda las peticiones del colectivo y que les permita instalar pequeños parques, con las preceptivas medidas de seguridad frente al COVID, tal y como éstos vienen planteando al Área de Cultura del Consistorio, desde el pasado mes de octubre, sin obtener respuesta.



En una rueda de prensa junto a representantes de este colectivo, Valverde ha recordado que estos pequeños empresarios y autónomos llevan sin trabajar desde noviembre de 2019, cuando terminó la temporada de ferias patronales, y que a pesar de que su actividad sigue estando permitida, no existe voluntad política de apoyarlos para que vuelvan a trabajar. "Se trata de uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica generada por el COVID, que está viviendo su particular calvario, primero, por la crisis, y segundo, por la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento".



Según la responsable socialista, "la situación de los feriantes es dramática porque estas familias no tienen otra forma para ganarse la vida que poniendo en marcha sus atracciones y por eso, desde el PSOE los apoyamos, pues llevan 18 meses sin ingresar nada y más de seis meses luchando contra el PP en el Ayuntamiento de Almería para poder habilitar estos pequeños parques de atracciones con los que suplir la parada en seco que supuso la pandemia".





Ciudades con atracciones

Valverde se ha preguntado cómo es posible que, "si en otras ciudades se está haciendo, como Córdoba, Málaga o Sevilla, y estos parques funcionan con todas las garantías sanitarias y sin ocasionar molestias, por qué no se hace aquí, qué problema tiene el PP con los feriantes", y ha exigido al alcalde "que tome conciencia de esta situación y dé respuesta a este colectivo cuanto antes".



En este sentido, ha indicado que hay ciudades donde los ayuntamientos han colaborado con ellos para que puedan desarrollar su actividad y mantener, al menos, unos mínimos ingresos como los de Murcia, Alicante y Valencia, donde se han instalado atracciones de feria durante todo el verano y hasta la navidad.



Además, también se han puesto pequeños parques navideños en otras muchas ciudades como Córdoba, Málaga, Sevilla e Ibiza, por citar algunas, además de Murcia, Alicante y Valencia, en algunos casos varios en distintos barrios, en recintos feriales, en parques, siempre en espacios amplios, de día y sin música, con aforos controlados, y con todas las garantías sanitarias y de higiene frente al COVID. Esto ha permitido, según Adriana Valverde, proporcionar una actividad al aire libre para las familias, dinamizar las zonas comerciales y generar unos ingresos para estos pequeños empresarios.





Situación angustiosa

Como la portavoz del PSOE ha apuntado, en Almería hay más de cien familias que viven de esta actividad. "Angustiados por la situación que padecen", ha explicado la portavoz socialista, "desde el mes de septiembre han elaborado 6 proyectos para la instalación de estos mini-parques de atracciones libres de Covid por toda la provincia, uno de ellos en la capital".



El pasado mes de octubre presentaron al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería un proyecto para poner en marcha un Parque de Navidad en el recinto Ferial, con un informe técnico exhaustivo en el que se detallaban las características, dimensiones, número de atracciones y medidas de seguridad frente al COVID. "Pasó la Navidad y a día de hoy han tenido ya hasta cuatro reuniones con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la última, el 4 de marzo; no han recibido respuesta, ni siquiera una llamada", ha lamentado Valverde.





Actividad autorizada

Por su parte, en la rueda de prensa que ha tenido lugar a las puertas del Consistorio, en la Plaza Vieja, la portavoz del gremio y secretaria de la Asociación de Empresarios de Atracciones de Almería y Provincia, Mercedes Domínguez, ha indicado que, al suspenderse la Feria de Almería, presentaron diversos proyectos alternativos al Ayuntamiento, similares a los que se están haciendo en otras ciudades, también de Andalucía, pero que, sin embargo aquí siguen sin ver la luz. "En Almería, después seis meses de espera y reuniones telemáticas, de ilusiones y desilusiones, el señor concejal de Cultura, Diego Cruz, nos sigue bloqueando, no sabemos por qué".



En este sentido, ha destacado que su actividad no está prohibida según se recoge en el BOJA Extraordinario núm. 39 de 19 de junio de 2020, ya que no son ferias, ni botellones, sino empresarios de atracciones. Además, ha destacado que "en los rastreos que se han hecho por comunidades, no hay ningún estudio que demuestre que en los parques que se han abierto ha habido algún foco COVID, pues están al aire libre, por lo que el contagio por aerosol es casi imposible, podemos trabajar a cualquier nivel y lo único que tenemos que hacer es reducir aforos".



"Sólo queremos trabajar, como en otros Ayuntamientos, donde los alcaldes se han reunido con nuestros compañeros para solucionar esta situación; no queremos hacer una gran feria, sólo queremos vivir, llenar una nevera, pagar y cubrir las necesidades básicas de nuestros hogares trabajando dignamente", ha añadido finalmente la portavoz del colectivo.