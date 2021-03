La Junta mantiene los precios públicos para la enseñanzas superiores de Danza, Diseño y Música

martes 30 de marzo de 2021 , 18:21h

También se prolongan el próximo curso las bonificaciones del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula y las exenciones en vigor, así como el fraccionamiento de pago







Los precios públicos de los servicios académicos y administrativos para las enseñanzas artísticas superiores de Danza, Diseño y Música no cambiarán el próximo curso 2021/22, según el acuerdo que fija estas tasas para dicho periodo económico. El Consejo de Gobierno ha aprobado el documento que también mantiene la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula y las exenciones actualmente en vigor tanto para las tasas académicas como para el reconocimiento de otros estudios. Asimismo, los alumnos podrán fraccionar el pago de la matrícula.



Todo este conjunto de bonificaciones y exenciones se aplicará a los siguientes precios públicos, que el acuerdo mantiene en las mismas cuantías aprobadas en mayo de 2007: apertura de expediente, 18,39 euros; curso completo en primera matrícula, 430,20; prueba de acceso, 36,76; y servicios generales, 7,35. Por su parte, las asignaturas sueltas tendrán un coste, por cada crédito, de 7,17 en primera matrícula, de 8,24 en segunda y de 10,75 en tercera y sucesivas.



La bonificación del 99%, con un coste global previsto de más de 489.700 euros, se aplicará a los alumnos y alumnas de los 15 centros académicos andaluces de estas enseñanzas que no cumplan los requisitos de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. De este modo, un estudiante con buen rendimiento podrá cursar sus estudios abonando casi únicamente el primer curso.



Esta medida se puso en marcha para evitar que la capacidad económica familiar fuera un factor limitante para el acceso a los estudios, a la vez que se reconoce el valor del esfuerzo. De ella podrán beneficiarse en torno a 2.300 estudiantes.



Como requisito para poder acceder a la bonificación, se establece haber estado matriculado en 2020/2021 en uno de los centros, de forma que el alumnado que comience sus estudios tendrá que matricularse de los créditos de los que conste el primer curso y abonarlos. A partir de ahí, se deducirá el 99% del coste. La medida no será aplicable a los reconocimientos de créditos, salvo en el caso de estudios realizados en programas de movilidad estudiantil de la Unión Europea.



De las exenciones se benefician los miembros de familias numerosas de categoría especial; las personas beneficiarias de becas; las personas con discapacidad; las mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos, y las personas afectadas por actos terroristas y sus familiares. También tendrá derecho a la gratuidad el alumnado que accede al primer curso con matrículas de honor y premios extraordinarios obtenidos en la anterior etapa educativa.



Respecto a las bonificaciones, las principales son el 50% que se establece en el caso de las familias numerosas de categoría general y el 70% para las tasas vinculadas a las convalidaciones de estudios (reconocimiento y transferencia de créditos).