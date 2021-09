El PSOE exige al Ayuntamiento de Almería la creación del Observatorio LGTBI

domingo 12 de septiembre de 2021

Amparo Ramírez lamenta que el alcalde siga sin cumplir el mandato del Pleno, que hace dos años aprobó la creación de este órgano gracias a una moción del PSOE





El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha exigido al equipo de Gobierno local que ponga en marcha el Observatorio Municipal para la Igualdad en materia LGTBI, un ente que actualmente debería estar ya en funcionamiento, al haberse cumplido dos años de la aprobación, por el Pleno municipal, de la moción socialista que propuso su creación.



La concejal socialista Amparo Ramírez ha lamentado el “escaso interés” demostrado por el alcalde por la puesta en marcha de este Observatorio, pese al “preocupante incremento” de los delitos de odio y, especialmente, los que se refieren a la orientación e identidad sexual.



“Los datos que tenemos sobre el incremento de los delitos de odio son alarmantes para una sociedad avanzada; en lo que va de año, se llevan contabilizados 748 delitos de odio y sólo en julio hubo 138 casos denunciados, lo que demuestra que la administración local no puede permanecer impasible ante tanta injusticia”, ha señalado.



En agosto del año 2019, el Grupo Municipal Socialista planteó al Pleno del Ayuntamiento una moción, que fue aprobada por mayoría con el voto en contra de VOX, por la que se instó al equipo de gobierno del PP a implementar políticas de igualdad en materia LGTBI. Pese a la aprobación de esta moción, “dos años después seguimos esperando que pongan en marcha lo allí acordado y que ellos mismo votaron”, ha denunciado Ramírez, quien subraya que “estamos ante un nuevo ejemplo de la política de postureo a la que nos tiene acostumbrados el alcalde de Almería”. “Aprueban mociones para quedar bien, pero luego las meten en un cajón y se olvidan de ellas”, ha lamentado.



Entre otros asuntos, en aquella moción se acordó la creación del Observatorio Municipal para las Políticas de Igualdad, con competencias en materia LGTBI y en el que se pedía que estuvieran representadas las asociaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales del municipio. A través de dicho observatorio se pretendía desarrollar acciones específicas en materia LGTBI mediante campañas de difusión y sensibilización en los ámbitos deportivos, educativos, laboral y general. Asimismo se acordó la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico para este colectivo, la asistencia telefónica 24 horas y facilitar la cesión de locales municipales a las asociaciones LGTBI para la realización de actividades.



Frente al rigor de aquella moción, “el Ayuntamiento del PP se sigue limitando a lo aparente, a lo que da ‘likes’ en redes”, apunta Amparo Ramírez: “El Ayuntamiento celebra el Día Internacional del Orgullo o lanza en redes bonitos slogan, pero no hace nada para impedir el avance de estos delitos, no sabemos si siguiendo el susurro de la ultraderecha que tanto daño está haciendo a las políticas de igualdad en nuestro país”, ha concluido.