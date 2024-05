Provincia Ampliar El PSOE exige explicaciones ante la supresión de la Noche en Blanco en Roquetas miércoles 22 de mayo de 2024 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha transmitido a los comerciantes que este año no habrá celebración, lo que lleva al concejal socialista, Rafael Torres, a preguntarse por los motivos por los que el PP de Amat sigue sin apostar por esta cita para promocionar el comercio, que empezaron a organizar en solitario los comerciantes de la Avenida Juan Carlos I “El PP de Amat parece tener un problema con el comercio y particularmente con una de las citas más destacadas para su promoción como es la Noche en Blanco”, así lo ha manifestado este miércoles el concejal socialista Rafael Torres, que se ha hecho eco de las inquietudes surgidas entre los comerciantes del centro, tras haber sido informados por el Ayuntamiento sobre la renuncia a organizar el evento este año. Para Torres es “sintomático” que mientras que muchos municipios de la provincia están estos días ultimando los preparativos de sus respectivas Noches en Blanco con multitud de actividades, “en Roquetas se ha decidido no celebrar nada y se remite a los comerciantes a los actos de Halloween ya para el mes de noviembre”. “Las Noches en Blanco aprovechan la llegada del verano, el momento en el que anochece más tarde y tenemos temperaturas agradables, para llenar las calles de público y promocionar así el comercio local, aquí debería ser una cita anual consolidada, pero en Roquetas su celebración parece que depende del humor que tenga el alcalde y sus concejales cada año”, critica Torres. El concejal socialista ha recordado que para apoyar la celebración de la Noche Blanco, en las ciudades se aprovecha para abrir los museos hasta medianoche, “pero claro, en Roquetas no tenemos nada que abrir porque no tenemos museos, salvo el taurino que es el único que ha abierto el PP en 30 años de Gobierno en una ciudad que ya tiene 110.000 habitantes, así que a lo mejor es por eso que vamos a ser la única ciudad de la provincia que no organizará la Noche en Blanco”.

“El perro del hortelano” Rafael Torres asegura que el PP de Amat es “como el perro del hortelano”, ya que ha recordado que la Noche en Blanco se empezó organizando en solitario por parte de los comerciantes de la Avenida Juan Carlos I, al igual que Halloween, ante la pasividad del Ayuntamiento que se resistía a seguir el ejemplo de otras ciudades cercanas que celebraban actividades similares. Sin embargo, y “dado el éxito que tuvieron aquellos primeros eventos, el equipo de Gobierno decidió asumir su organización, sin contar con los comerciantes, únicamente con fines electorales y ahora pasan de organizar la Noche en Blanco, posiblemente porque las elecciones municipales están todavía muy lejos”. Ante este “ejemplo de dejadez”, el portavoz socialista, Manolo García, ha exigido explicaciones sobre los motivos por los que el equipo de Gobierno ha decidido renunciar a la organización de la Noche en Blanco y ha instado al alcalde y sus concejales a “tomarse en serio” esta cita “contando siempre con las aportaciones de los comerciantes, que no pueden dejarse al margen de este tipo de actividades pensadas para su promoción”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

