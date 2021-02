El PSOE explica los fondos Next Generation de la UE a los empresarios

jueves 18 de febrero de 2021

Ferrer Tesoro traslada a los empresarios almerienses los primeros avances de las ayudas europeas del plan de recuperación



La diputada del PSOE por Almería Sonia Ferrer Tesoro ha mantenido un encuentro digital con una treintena de empresarios, a los que ha dado a conocer los primeros avances sobre la futura aplicación de los fondos europeos que conforman, con los Presupuestos Generales del Estado, el plan de recuperación diseñado por el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez. Organizado desde la Cámara Comercio de Almería y con presencia de representantes de sectores como transporte, mármol o jóvenes empresarios, el encuentro ha servido para dar una visión general de los objetivos que se persiguen y, al mismo tiempo, la cabida que tendrán las iniciativas de las empresas almerienses en estas ayudas.



Durante algo más de una hora, Ferrer Tesoro ha explicado las políticas que tratan de potenciar los fondos Next Generation de la UE, de los que España recibirá 140.000 millones. Esta cifra sitúa a los españoles como los segundos más beneficiados dentro del nuevo marco europeo. Para la diputada por Almería, el programa supone “garantizar un futuro a las generaciones venideras, sostenible y digital, para demostrar que otra forma de crecer es posible, ofreciendo la respuesta correcta: protección, apoyo y ayudas”. Según ha expuesto, “en los próximos tres años (2021-2023), España podrá recibir transferencias del programa Next Generation EU por un importe máximo de 71.604 millones de euros, a través de dos grandes instrumentos de inversión: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que aglutinará hasta 59.168 millones de euros, y el React-EU, que sumará hasta 12.436 millones de euros”.



En el transcurso de la ponencia, Ferrer Tesoro ha aclarado que para la ejecución del Plan de Recuperación se va a crear una figura mixta entre Estado y empresas. Son los llamados PERTES, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, que permitirán sacar adelante proyectos en los que las empresas no se arriesgarían en solitario.​ Para que una compañía reciba estos fondos europeos y pueda colaborar con el Ejecutivo, tendrá que registrarse previamente, ha adelantado la diputada durante la conexión desde su despacho en el Congreso de Los Diputados.



La diputada por Almería ha aclarado también que una de las particularidades del plan es el nuevo marco en el que se dan, ya que el Gobierno de España ha puesto remedio a las trabas y burocracias excesivas con el RDL 36/2020, modificación de leyes como la de contratos públicos o subvenciones. “Buscamos mayor agilidad para una verdadera recuperación”.



Ferrer Tesoro ha tomado nota de las preocupaciones y dudas planteadas por los empresarios tanto a título individual como colectivo, que en algunos casos representaban, con el fin de trasladar esas inquietudes y procurar, en la medida de lo posible, una mayor conexión entre administraciones que gestionarán los fondos y las necesidades de los empresarios. En este sentido, les ha animado a que tengan muy en cuenta las enormes posibilidades que se abren también a nivel local para la puesta en marcha de proyectos de iniciativa público/privada desde los ayuntamientos.