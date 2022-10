El PSOE hace un revoltillo hablando de transfugismo en Almería

El reciente caso de Dalías ha elevado hasta cinco el número de municipios almerienses en los que el Partido Popular gobierna gracias al apoyo de concejales tránsfugas. En estos municipios reside la mitad de la población de la provincia de Almería, según ha puesto de manifiesto el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, quien ha acusado al Partido Popular de estarse aprovechando de esta práctica, que supone “una perversión democrática y un fraude en toda regla”, para fabricarse mayorías absolutas que no consiguió en las urnas.

“Hace dos años ya les planteábamos que el mapa del transfuguismo en Almería era demoledor y, desde entonces, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado ostensiblemente”, ha lamentado Martínez. “Estamos viendo cómo en la provincia de Almería van aumentando los casos de transfuguismo y que todos ellos están siendo propiciados, alentados y animados por el Partido Popular”, ha denunciado, antes de avisar de que el PSOE no tolerará “que se normalicen situaciones que son antidemocráticas”.

Apostilla

El revoltillo que ha hecho el PSOE en este tema es una manipulación bastante burda, ya que mezcla situaciones totalmente contrapuestas. Por ejemplo, el alcalde de Tíjola era y es el mismo que hace cuatro años, y no era ni es del PP. El alcalde de Roquetas, era y sigue siendo el mismo, y para lograrlo no necesitó transfugas, ya que contó con los ediles de Vox. En Dalías, el PP era la formación con más ediles, y fue la huída de los ediles socialistas, empezando por el alcalde, lo que provocó el cambio de primer edil. En Huércal de Almería, el alcalde era y sigue siendo el mismo, ya que contó con el apoyo de Vox para su elección. En el caso de la capital, el PP logró la alcaldía y la mantiene, contando con apoyo puntuales de Ciudadanos y de Vox, pero también hay dos ediles no adscritos, uno proveniente de Podemos y otro de Vox, pero ninguno es imprescindible para sacar adelante las votaciones. Y el único caso que sí podría entrar dentro del transfugisimo es el de Huércal Overa, donde efectivamente el voto de una edil expulsada de su partido, permitió cambiar al alcalde.