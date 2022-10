PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Almería Western Film Festival celebra su 12 edición este mes lunes 17 de octubre de 2022 , 13:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El festival otorgará los premios ‘Spirit of the West’ al director español Víctor Matellano, ‘Desierto de Tabernas’ a Carlos Rosado y ASFAAN a la empresa Malcamino’s noticiasdealmeria.com La 12 edición de Almería Western Film Festival (AWFF) se celebra del 28 al 31 de octubre de 2022 en Tabernas y los poblados el oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, en un año en el que se amplían los espacios para el encuentro con el público. Se proyectarán seis largometrajes, cuatro documentales y 23 cortometrajes que ofrecerán una visión global del wéstern actual a nivel internacional.

Este lunes, en el Patio del Mandarino de la Diputación de Almería ha tenido lugar la presentación de esta edición. El acto ha estado presidido por la diputada de Cultura, Almudena Morales, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Ángel Vélez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira. Además, han estado presentes representantes de las entidades colaboradoras, patrocinadores y asociaciones que año tras año renuevan su compromiso con este certamen que se posiciona como el gran evento del cine wéstern europeo. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha destacado que “con esta nueva edición del festival posicionamos a Tabernas y Almería como destino turístico y foco de atracción de la industria cinematográfica para el desarrollo de nuevas producciones, que, sin duda, fomentan nuestra economía”. De esta forma, tal y como ha afirmado Vélez, “desde el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, existe un apoyo incondicional a este festival y al sector del séptimo arte como es el cine que tanto aporta a nuestra provincia”. La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que el Almería Western Film Festival, es uno de los eventos más importantes para la provincia porque “su singularidad nos pone en el foco nacional de los festivales de cine que se llevan a cabo en nuestro país. Este Festival cumple con varios objetivos, como es la puesta en valor del legado cinematográfico de Tabernas y también da muestra de la evolución de la industria audiovisual en Almería, que cada vez es más importante para la economía de la provincia”. Además, la diputada provincial ha incidido en la importancia que tiene el apoyo de la Diputación a este festival para seguir potenciándolo: “junto al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, somos los mejores aliados para que este festival siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos años. Espero que los almerienses y todos los que vengan de fuera lo vivan con el mismo entusiasmo que nosotros”. La Sección Oficial de Largometrajes Wéstern incluye seis largometrajes de España, EEUU, Costa Rica, Bolivia y Canadá. “Podrán verse por primera vez en la provincia de Almería, en el caso de ‘Quantum Cowboys’ o ‘Borrego’ hablamos de estreno nacional. Nunca ha sido nuestra prioridad tener estrenos absolutos porque la envergadura del festival lo impide, pero es un logro enorme conseguir seis películas tan diferentes, representadas casi todas ellas por sus directores o su equipo artístico y que además sean una novedad para el público local. Todas son películas extraordinarias y cualquiera puede ganar el premio”, explica el director del festival Guillermo de Oliveira. Sección Oficial de Largometrajes Wéstern: ‘As bestas’, de Rodrigo Sorogoyen (España, 2022).

‘Borrego’, de Jesse Harris (EEUU, 2022).

‘Domingo y la niebla’, de Ariel Escalante (Costa Rica, 2022).

‘Maria Chapdelaine’, de Sebastien Pilote (Canadá, 2021).

‘Quantum Cowboys’, de Geoff Marslett (EEUU, 2022).

‘Utama’, de Alejandro Loayza (Bolivia, 2022). El jurado de la Sección Oficial de Largos a concurso está conformado por la directora, guionista y productora, Andrea Jaurrieta; y el actor y humorista, Santi Alverú; y la redactora jefa de Cinemanía, Andrea G. Bermejo. La Sección Especial Panorama, fuera de competición y por tanto no valorable para el premio del Jurado pero sí para el público, comprende cuatro documentales de diferente tipología que trasladarán experiencias y ‘modus vivendi’ del wéstern en nuestro días. “El año pasado hicimos una apuesta muy fuerte por las películas de retrospectiva y no todas funcionaron como se esperaba. Así que virando el foco hacia el presente del género este año hemos querido ampliar la sección Panorama a cuatro títulos, tres estrenos nacionales y un estreno en la provincia de Almería. 'Black Far West' contiene recreaciones históricas rodadas en Tabernas. Los otros tres son visiones contemporáneas de lo que hoy en día podríamos entender como un cowboy moderno”, argumenta De Oliveira. Sección Especial Panorama: ‘Bitterbrush’, de Emelie Mahdavian (EEUU, 2021).

‘Black Far West’, de Cécile Denjean (Francia, 2022).

‘Salvajes’, de Alex Galán (España, 2022).

‘The Long Rider’, de Sean Cisterna (Canadá-Brasil, 2022). A la Sección Internacional de Cortometrajes Wéstern se suma la Sección Outlaw, una nueva categoría que da cabida a las creaciones de directores y productores nacionales e internacionales de corte más independiente que navegan en los márgenes del género. Ambas secciones competirán por el premio del público al mejor corto, a la mejor dirección de fotografía de RC Service y la creación andaluza de RTVA, en su caso. En total 23 cortometrajes de diferentes puntos del mundo como Reino Unido, Brasil, Holanda, Italia, Noruega, Estados Unidos, Rusia, Canadá y como no, España. Incluso hay directores que repiten su experiencia en el festival ya que no es la primera vez que compiten con un corto wéstern en Tabernas. Sección Oficial de Cortometrajes: ‘A Personal Errand’, de Oliver Griffiths (Reino Unido, 2022).

‘Bang, Bang’, de Andrés Valdivia (España, 2021).

‘Don Javier’, de Cadu Rosenfeld (Brasil, 2021).

‘Little Ox,’ de Raf Wathion y Patrick Vandebroeck (Holanda, 2021).

‘Lo chiamavano Cargo’, de Marco Signoretti (Italia, 2022).

‘Mátalos y no vuelvas sola’, de Enrique Novials (España, 2022).

‘Memorias de sangre’, de Julio Peces (España, 2022).

‘Nexo’, de José Puertas (España, 2022).

‘Trouble’, de Ben Hurst (EEUU, 2021). Sección Outlaw de Cortometrajes: '30 de los grandes', de Víctor Castro (España, 2022).

'Aqua Brava', de Manuel Olaya (España-EEUU, 2021).

'Desperado Dingoes', de Phair Elizabeth Haldin (EEUU, 2022).

'El asesinato de R. Sánchez por el cobarde Heidi Chester', de Gabriel Rey (España, 2021).

'El Zorro Negro', de Adrián Rivero (España, 2021).

'Gol'90', de Ramses Gallego (España, 2021).

'Just Western', de Vasilisa Olegovna Koroleva (Rusia, 2021).

'La canción del loco Ralph', de Alfonso Desentre (España, 2022).

'Living In The West', de Martin Michiels (Noruega, 2022).

'Llega al amanecer', de Rafael Aragón (España, 2022).

'Redbridge', de Cameron Buchanan Smith (Canadá, 2022).

'Rustlers Promenade', de Charity Buckbee (EEUU, 2022).

'The Real Spaghetti Western', de Alex Masimov (Bielorusia, 2021).

'Un verano en el desierto', de Andreu de Pedro (España, 2022). El jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes, Outlaw y premio RTVA está conformado por el director de Sensacine, Alejandro G. Calvo; el actor Darko Peric; el influencer cinéfilo profesional, Andrés Trasado; y la redactora de Canal Sur Radio y TV, Elizabeth Ortega. En cuanto a los homenajes, a los ya anunciados premios ‘Leone in Memoriam’ a los actores Bud Spencer y ‘Tabernas de Cine’ a Gianni Garko, se unen ‘Desierto de Tabernas’ a Carlos Rosado Cobián, presidente de Spain Film Commission; premio ‘Spirit of the West’ al director Víctor Matellano; y premio ASFAAN a la empresa de turismo y cine Malcamino’s. Carlos Rosado es uno de esos nombres desconocidos para el gran público, pero a la vez, es responsable en la sombra, de que algunas de las producciones internacionales más importantes de este siglo hayan elegido España, Andalucía y el Desierto de Tabernas para sus rodajes. Respecto al director Víctor Matellano, hay que descartar que siempre se interesó por el género wéstern desde su infancia y entre su filmografía destaca 'Parada en el infierno' ('Stop Over in Hell'), que incluye una colaboración especial con el mítico director italiano Enzo G. Castellari, premio 'Tabernas de Cine' de AWFF en 2014. El alcalde de Tabernas, José Díaz ha destacado el esfuerzo y el trabajo que durante más de dos décadas llevan ejerciendo Cristina Serena y Plácido Martínez. “Juntos han desarrollado una iniciativa empresarial de turismo y cine de gran éxito como es Macalcamino’s. Han sido pioneros en facetas muy variadas como la localización y permisos de rodajes, rutas a caballo y turismo en el Desierto de Tabernas”, argumenta. Premios Honoríficos: Premio Tabernas de Cine – Gianni Garko, actor (Italia).

Premio Spirit of the West - Víctor Matellano, director (España).

Premio Leone in Memoriam – Bud Spencer, actor (Italia).

Premio Desierto de Tabernas – Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission.

Premio ASFAAN – Malcamino’s S.L. (Almería).

La Sección Especial Retrospectiva trae esta edición ‘Dos granunas en el Oeste’ de Michele Lupo (Italia, 1982), cuyo protagonista es Bud Spencer y cuenta como escenario de rodaje con el poblado Western Leone. Además, se proyectará ‘Condenados a vivir’ de Joaquín Romero Marchent (España, 1972), una proyección de la copia restaurada por Filmoteca Española en glorioso 35 mm. Considerado como un wéstern horror será la película de clausura del festival con motivo de la noche de Halloween. La programación de AWFF 2022 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación del libro de Daniel Lorenzo, ‘¡Más fuerte, muchachos!’, el primer ensayo en castellano sobre la vida y obra de los actores Bud Spencer y Terence Hill. Además, siete miembros del blog ‘El quinto libro’ presentarán su obra ‘La mano del muerto: Distopía, volumen II’. Una antología de relatos ambientados en el más oscuro, violento y sinuoso salvaje Oeste. Almería Western Film Festival contempla otra serie de actividades como la IX Ruta de la tapa, el V Concurso de Decoración de Escaparates y el VIII Concurso de Caracterización, todos ellos de temática wéstern. La Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada, la cantautora Grex, el artista local Yanye Hernández y las bandas Fernando Rubio & The Inner Demons y La Rosa Negra ambientarán con su música los diferentes eventos durante las jornadas. Además, el festival contará con actividades destinadas al público infantil con los espectáculos ‘El salvaje Oeste’ de Mini Teatro para niños, el Mago Pablo y un cuentacuentos, así como los tradicionales paseos en burro y carro por las calles de Tabernas. José Díaz ha agradecido el apoyo de los poblados para la celebración cada año del festival, administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que siga creciendo y se consolide como el gran festival del cine wéstern europeo. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

