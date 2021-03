El PSOE insta a la Diputación a ejecutar “sin más demoras” el pabellón de deportes de Arboleas

lunes 22 de marzo de 2021 , 16:48h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Los socialistas critican el retraso que están sufriendo varios proyectos necesarios para el municipio y que dependen de la institución provincial







El Grupo Socialista de la Diputación de Almería ha reclamado al equipo de Gobierno de la institución provincial que ejecute “sin más demoras” el pabellón deportivo de Arboleas, un proyecto que le prometió al municipio y del que no se han vuelto a tener noticias, según ha criticado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo.



En una reciente visita al municipio, en compañía de varios diputados provinciales, del alcalde de Arboleas, Cristóbal García, y de la concejal Pepa Rodríguez, el portavoz del PSOE en la Diputación ha podido comprobar “la desidia y el desinterés” con el que el equipo de Gobierno provincial se está tomando esta obra. “A día de hoy no tenemos noticias ni de que tan siquiera se haya encargado la redacción del proyecto ni se hayan realizado los estudios previos con cargo al presupuesto vigente”, ha criticado Lorenzo, que recuerda que ya se dejó perder la cantidad asignada para este proyecto en el presupuesto anterior por “olvido”, según la respuesta facilitada por parte del equipo de gobierno, después de que el Grupo Socialista se interesara por este asunto.



Para Lorenzo, resulta “inconcebible” que se presupueste una cantidad nominativa para un fin tan concreto y que no se ejecute, “simplemente porque se haya olvidado que esa partida era para ese fin, cuando existía un compromiso previo, que el propio presidente había expresado ante el pleno, al prometer este equipamiento tan importante y tan necesario para los arboleanos”.



Desde el Grupo Socialista han puesto de relieve, además, que, con este retraso, el equipo de Gobierno de la Diputación está actuando con “arbitrariedad” y está “discriminando” al municipio de Arboleas con respecto a otros municipios, como es el caso de Balanegra, donde el pabellón deportivo prometido se ha ejecutado en tiempo récord.



Tras su visita al municipio, los diputados provinciales del PSOE también se han hecho eco del malestar del alcalde por otros asuntos de máximo interés para el municipio y que tienen que ver con competencias de la Diputación. De entre ellos, el que demandan con más urgencia es la tramitación y ejecución de la obra de impulsión de agua desalada para Arroyo Aceituno, que permitiría sustituir las actuales redes de abastecimiento y suministrar agua de calidad a una importante barriada en la que habitan más de 1.500 vecinos. Esta obra tendría un presupuesto de en torno a 190.000 euros y ya fue programada en tiempos del anterior presidente de la Diputación, Gabriel Amat, hace más de 6 años, sin que el Ayuntamiento de Arboleas haya tenido más noticias.



Asimismo, los diputados del PSOE también escucharon la demanda del alcalde para la puesta en valor, como reclamo turístico y como bien patrimonial, del yacimiento de ‘lapis specularis’ conocido como la Mina Romana del Espejuelo, situado entre las barriadas de El Higueral y Limaria, en la zona norte del término. En este asunto, “la promesa que desde la Diputación se ha venido haciendo no termina de concretarse, pese a que esta actuación supondría un verdadero revulsivo para la proyección económica y la generación de empleo en la zona”, ha señalado Lorenzo. En este sentido, el representante socialista ha pedido “lealtad” a la Diputación y especialmente al área de Presidencia y Turismo, de modo que “todo aquel proyecto o promoción que se realice de este importante y exclusivo recurso histórico se haga de manera coordinada y con el conocimiento del equipo de gobierno local y su alcalde”.



Por último, también se visitaron las obras de sustitución del alumbrado público realizadas con cargo al plan FEDER_IDAE de 2017 que recientemente se han ejecutado y que están suponiendo “un verdadero calvario para los servicios municipales dado su mala ejecución”. En este sentido, Lorenzo ha explicado que son frecuentes los cortes de luz en el alumbrado público cada vez que hay una pequeña inclemencia meteorológica, por lo que el Grupo Socialista exige a la Diputación “que tome cartas en el asunto y revise la ejecución de esa obra, ya que no puede ser que lo que se pretendía con su puesta en marcha, que era el ahorro y la eficiencia energética, se convierta en una carga para las arcas municipales, máxime cuando lo invertido específicamente en esta actuación era un proyecto de casi 970.000 euros que se adjudicó por 763.431, es decir con casi un 23% de baja”.