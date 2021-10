El PSOE lleva tres años incumpliendo plazos con el AVE

viernes 01 de octubre de 2021

Matarí insta a ADIF a cumplir y ceder al Ayuntamiento de Almería el edificio de la estación de ferrocarril gratis y totalmente rehabilitado









El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez, junto al portavoz del PP, Ramón Herrera, de hacer “mucha propaganda y poca gestión” en las obras del AVE en la provincia de Almería y ha afirmado que los parlamentarios del PP van a seguir siendo exigentes con el cumplimiento de los plazos y de los compromisos adquiridos, así como en la demanda de explicaciones al Ejecutivo.



Matarí ha denunciado que estos tres años de legislatura se han caracterizado por la “escasa transparencia, muy poca información y sin prácticamente explicaciones por parte del Gobierno, del Ministerio y de ADIF”, acumulándose las paralizaciones y los retrasos sobre los que no se han pronunciado a pesar de que los almerienses tienen derecho a saber qué es lo que está ocurriendo con la llegada de la Alta Velocidad a la provincia.



En este sentido, Matarí ha puesto como ejemplo la visita de la nueva Secretaria de Estado, anterior presidenta de ADIF y anterior directora general de ADIF Alta Velocidad, en la que sin dar muchas explicaciones confirmó 2026 como fecha de la llegada del AVE cuando las previsiones eran hasta ahora 2023.



Durante la rueda de prensa, el diputado del PP se ha referido a tres preguntas concretas registradas en el mes de julio en el Congreso por él y el diputado Miguel Ángel Castellón, de las que ahora han obtenido respuesta, aunque no de la manera solicitada. Se trata de preguntas relativas al AVE y a la estación de ferrocarril de la capital.



Respecto a la Alta Velocidad, Matarí explica que las contestaciones del Gobierno dejan claro que los retrasos sobre los plazos previstos pueden llegar a ser incluso de tres años y que las inversiones realizadas en 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021 han estado muy por debajo de lo comprometido.



“De los 378 millones presupuestados por el Gobierno del Partido Popular para 2019 y 2020, 153 y 220 millones respectivamente, el Gobierno del PSOE sólo ha ejecutado 68. Y de la grandilocuente inversión anunciada para 2021, 587 millones de euros, en los primeros seis meses sólo han ejecutado 41 millones, siendo imposible cumplir con lo presupuestado en el último semestre del año”, subraya.



Juan José Matarí se ha referido también a los presupuestos que el Gobierno de Sánchez está elaborando para 2022 y que espera con “impaciencia”, de la misma forma que también espera explicaciones de los incumplimientos de estos años en cuanto a la ejecución presupuestaria.



“Según anunció el Gobierno de Sánchez, Almería se iba a colocar como la provincia a la cabeza de las inversiones en España. Pero lo que lamentablemente hemos podido comprobar es que efectivamente hay más propaganda que gestión en el Ministerio de Transportes”, insiste.



Asimismo el diputado del PP ha reprochado al Ministerio de Transportes la “poca lealtad institucional y comunicación” que ha mantenido estos tres años con el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía.



“El alcalde de Almería se ha dirigido en muchas ocasiones al Ministro y a la Presidenta de ADIF, como lo ha hecho también la Consejera de Fomento, y las respuestas y explicaciones han sido siempre escasísimas”, ha denunciado.



Por último se ha referido a la estación de ferrocarril de Almería capital y ha señalado que de la respuesta obtenida del Gobierno se deduce que el Ministerio no tiene intención de hacer la siguiente fase de las obras de rehabilitación que son absolutamente necesarias e imprescindibles para poder darle cualquier uso a la estación.



Además, con esta respuesta queda claro que no hay previsto ningún tipo de mantenimiento de las obras de rehabilitación ya terminadas y que el Ministerio quiere desentenderse, aunque desde el PP esperamos que en la reunión que hay prevista a finales de mes con el alcalde de Almería se dé una solución definitiva.



Juan José Matarí subraya por último que el compromiso del Gobierno del Partido Popular era que el edificio se cedía gratis y totalmente rehabilitado, por lo que espera que ADIF cumpla y deje de seguir hurtando a los almerienses el uso y disfrute del edificio más emblemático de la ciudad.