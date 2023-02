Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE no niega la acusación del PP sobre el timo a 31 ayuntamientos

viernes 10 de febrero de 2023 , 15:27h

El PSOE lamenta el “cinismo” del PP con la gestión de los fondos europeos cuando Moreno Bonilla sólo ha ejecutado el 5% del dinero que ya ha recibido

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha lamentado la “desfachatez” del presidente del Partido Popular provincial por sus declaraciones sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation que acomete el Gobierno de España. “Hay que ser muy cínico para decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le niega a Almería 70 millones, cuando la Junta de Andalucía gobernada por el PP, y que ha recibido hasta la fecha más de 5.000 millones de euros de Fondos Next Generation, no ha ejecutado ni un 5% de los mismos”, ha reprochado al líder ‘popular’ a quien recuerda que “si alguien en este país ha defendido los fondos europeos ha sido Pedro Sánchez, que fue a Bruselas a preservar los intereses de este país, mientras otros, como el propio Aureliano y el PP hicieron justo lo contrario: decirle a Europa que no nos diera el dinero mostrando, así, el apego que sienten por España y, en su caso, por Almería”.

La baja gestión y ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno andaluz del PP lo ha puesto sobre la mesa la propia Cámara de Cuentas, tal y como ha recordado el también secretario de Organización del PSOE de Almería. “No se trata de una opinión de nuestro partido, sino de cifras y están muy claras: Moreno Bonilla no ha puesto a disposición de las empresas, pymes, autónomos ni de las familias almerienses ni del resto de Andalucía los más de 5.000 millones de euros de los Next Generation que nos corresponden gracias a la gestión que ha realizado nuestro presidente, Pedro Sánchez” con lo que, ha añadido, “si alguien está infligiendo algún daño a Almería es Moreno Bonilla por su incapacidad para gestionar un dinero que ya debería haberse revertido a la sociedad, como se está haciendo en otras comunidades autonómicas”.

Fondos DUS 5.000

Martínez Rodríguez ha afeado, igualmente, al presidente del PP almeriense y de la Diputación Provincial la “manipulación” que realiza de las cifras sobre la gestión de los Fondos Europeos DUS 5.000, incluidos en los Next Generation, con el “único objetivo de hacer daño a esta provincia”. Según ha explicado el senador socialista, el Ministerio de Transición Ecológica ha recibido 122 solicitudes procedentes de Almería, de las cuales 70 están dentro del presupuesto de la convocatoria “y se está procediendo a la evaluación individualizada de cada expediente”. El programa DUS 5.000 vehicula financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en municipios con una población de hasta 5.000 habitantes o en municipios no urbanos, diseminados en núcleos de ese tamaño de población, de hasta 20.000 habitantes.

“De las solicitudes en presupuesto que se están evaluando, hasta la fecha 33 han recibido ya dictamen favorable y movilizarán una inversión superior a los 6,2 millones de euros, que es más de lo que, hasta el momento, ha recibido esta provincia de los Fondos Next Generation que corresponde ejecutar al Gobierno de Moreno Bonilla”, ha argumentado Martínez Rodríguez.

Los fondos los gestiona directamente el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las ayudas, ha dicho, “no se otorgan mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, sino que los expedientes se resuelven por orden de recepción” y ha recordado que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 7 de noviembre de 2022, tras más de un año de vigencia del programa.

El programa DUS 5000 “ha sido desde el inicio una iniciativa muy exitosa”, ha reconocido el dirigente socialista quien ha señalado que “aunque los fondos se han más que duplicado respecto de lo previsto inicialmente, una vez alcanzado el tope presupuestado, las solicitudes que llegaron después lamentablemente han quedado fuera”. “No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el IDAE siguen teniendo como prioridad esencial impulsar la transición energética en pequeños municipios o en riesgo de despoblación, labor a la que siempre se ha encomendado el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha defendido.

Según Martínez Rodríguez, el programa estaba dotado originariamente con 75 millones de euros “pero ha despertado tanto interés que, al poco de abrirse la convocatoria, en noviembre de 2021, su presupuesto se incrementó hasta los 325 millones de euros, y en noviembre de este 2022, se habilitó una nueva y última ampliación de presupuesto en 350 millones de euros adicionales con el objeto de poder atender una buena parte de las solicitudes que se encontraban en lista de espera siendo la dotación final del programa de 675 millones de euros”, ha trasladado.