Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El PSOE pide más pediatras y facultativos en el consultorio de Gádor jueves 28 de septiembre de 2023 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Antonio Martínez considera “inaceptable” la gestión del Gobierno andaluz del PP con la sanidad pública en la provincia de Almería El secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha exigido al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla más pediatras y facultativos para el consultorio de Gádor en el que, en general, hay una “excesiva falta de personal”. En determinados momentos del día, ha dicho, se encuentra vacío con lo que la población no puede ser atendida ni física ni telefónicamente. Esta, ha dicho, es una muestra más de la manera de gestionar la sanidad pública por parte del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla que es, ha valorado, “inaceptable”. “Las colas de pacientes en busca de una cita médica en Gádor comienzan a formarse cada día a las seis de la mañana aunque luego no consigan que les vean, en la mayoría de las ocasiones no hay pediatra para atender a los menores y, para el resto, tan sólo hay un facultativo, en lugar de dos como mínimo”, ha descrito el dirigente socialista quien ha instado al Ejecutivo del PP a dotar a este consultorio de más profesionales. “A todo esto se añaden las personas que están pendientes de que se les cite para una prueba diagnóstica tan simple como una ecografía en el Distrito Sanitario de Almería, donde se encuadran todos los municipios del Bajo Andarax, puesto que estas pruebas están paralizadas desde mayo”, ha recordado y ha argumentado que, “con profesionales absolutamente saturados y sin recursos, el Gobierno andaluz del PP está mostrándole el camino de la sanidad privada a los almerienses, de manera que los que tengan dinero se puedan curar más rápido y los que no tengan que esperar pacientemente”. Moreno Bonilla “está más preocupado por su partido a nivel nacional, con lo que sucede con Feijóo, en lugar de estar en los problemas de la gente de Andalucía y de Almería, con quienes sufren las consecuencias de su gestión sanitaria”, le ha afeado. Atención pediátrica a 15 kilómetros Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gádor, Francisco Cazorla, ha instado a la alcaldesa del PP a “ponerse del lado de sus vecinos y vecinas” y a solicitar al Gobierno andaluz del PP “más medios para nuestro consultorio” destacando, especialmente, las carencias en Pediatría. “La consulta del pediatra se interrumpe casi a diario y, ante la falta de profesionales, las familias se tienen que desplazar a Torrecárdenas, a 15 kilómetros del pueblo, si quieren que atiendan a sus hijos e hijas”, ha reprochado. Francisco Cazorla ha lamentado la “falta de interés y voluntad” por parte del PP que “nunca han creído en lo público”. “La estrategia de Moreno Bonilla es quitar recursos a la sanidad pública para desprestigiarla ante la sociedad y presentar a la privada como alternativa; imitando el modelo de Madrid”, ha aseverado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

