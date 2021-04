El PSOE pide preguntar a ADIF qué dejará hacer al Ayuntamiento con la antigua estación

jueves 01 de abril de 2021

Díaz: “Podría darse el caso de que la consulta determinara un uso que finalmente no fuera compatible con el proyecto de integración del AVE”







El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha propuesto al alcalde de la ciudad que solicite al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la cesión de la antigua Estación de Ferrocarril, que acaba de ser rehabilitada, antes de realizar una consulta popular planteada a través de una moción por C's, que fue aprobada en el pasado Pleno con los votos a favor de todos los grupos, con la excepción de VOX y el concejal no adscrito, que se abstuvieron.



Según Pedro Díaz, "podría darse el caso de que la consulta determinara un uso que, finalmente, no fuera compatible con el proyecto de integración del AVE, provocando más frustración que otra cosa". Tal y como explicó en el Pleno, no se ha sido claro con los almerienses, ya que se habló de las distintas opciones y opiniones de los responsables políticos, de las administraciones, también de las distintas sensibilidades y posicionamientos de la sociedad civil sobre el uso de la estación, pero C's, que fue el grupo proponente de la misma, no llegó a definir su postura.

"Como no tienen claro lo que piensan sobre esto, como no están sentados en uno u otro lado de la mesa de la toma de decisiones, pero como quieren, por supuesto, sacar la cabeza en este asunto, enarbolan la bandera de la participación ciudadana, ponen como excusa a la sociedad civil, la utilizan en su interés y así parece que están defendiendo el interés general, cuando en realidad lo que hacen es buscar notoriedad", manifestó Pedro Díaz en su participación durante el Pleno.



A su juicio, "no sólo C's ha tratado de encontrar un hueco en relación con la actuación de mayor calado y más importancia para el futuro de la ciudad, a la altura de la decisión que en su momento transformó la ciudad con el desarrollo de la rambla, como es el soterramiento y la adaptación de la antigua Estación en el proyecto, sino que también el Partido Popular lo ha hecho, sembrando dudas sobre un proyecto de absoluta solvencia bajo el marchamo del Gobierno de España".



"El compromiso del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha quedado más que demostrado con las obras de integración del ferrocarril en la ciudad y de supresión del paso a nivel de El Puche, con una inversión de 16,98 millones de euros que permitirá a los trenes regresar a la Estación de la capital", ha destacado. Además, ha recordado que "los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 reflejan una inversión de 587 millones para el proyecto del Corredor del Mediterráneo entre Almería y la Región de Murcia y que, una vez liberado el soterramiento en Lorca, la llegada del AVE está más cerca".



Por último, ha destacado que, tan pronto como finalicen las obras, que ya están en marcha, y entre en servicio el cambiador de Granada, podrán circular los trenes S730 híbridos, con lo que reduciremos el tiempo del viaje Almería-Madrid unos 40 minutos y que, ahora sólo falta que el alcalde cumpla su parte con la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ en lo que respecta al soterramiento.