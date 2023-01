Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE pide subir el IBI el 50% a quien no alquile su segunda vivienda

jueves 26 de enero de 2023 , 09:33h

Así lo ha pedido el grupo municipal en Adra en una moción

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha trasladado al pleno municipal una propuesta en materia de vivienda en la que ha puesto sobre la mesa diversas medidas para favorecer el acceso a un hogar para la ciudadanía de Adra.

“Lo ideal sería que desde el ayuntamiento se hubiera realizado un Plan Municipal de vivienda y suelo para conocer al milímetro las necesidades en vivienda del municipio y, así, trazar la estrategia para facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna que tiene la ciudadanía”, han argumentado; algo que, lamentablemente no ha ocurrido hasta la fecha.

Los socialistas, explica su portavoz, Teresa Piqueras Valarino, “pretendemos que, por lo menos, ahora se cuente con los más vulnerables y que se pongan a disposición las viviendas vacías para su alquiler social, en la medida de lo posible, bajando el IBI a esos propietarios el 50%” Lo que sucede es que esto, que es lo sostenido en una nota de prensa, no es lo que aparece en la moción presentada en el pleno a la que hace referencia el propio grupo municipal. Como puede verse en esta imagen, lo que quiere el PSOE es subir el IBI el 50%, no bajarlo como informan públicamente, pero no en el documento oficial que llega al plenario.

“Adra es un municipio que tiene carencias en parque de viviendas y en acceso a las mismas por lo que desde el Grupo Socialista queremos poner todas las medidas a nuestro alcance para que se favorezca el acceso a la vivienda”, ha explicado y ha considerado que “se pueden tomar muchas medidas que favorezcan este derecho haciendo así de Adra un municipio con posibilidades de crecimiento".