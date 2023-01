Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA España es un país seguro frente al terrorismo islámico Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma en Algeciras el día de hoy, 26 de enero de 2023, después de que un individuo irrumpiera en la iglesia, vamos a analizar algunas claves del terrorismo islamista. Según las primeras informaciones, el individuo llegó a la iglesia con una navaja y atacó al sacristán causándole la muerte. El suceso ha conmocionado a toda la comunidad y se han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso. La policía ha detenido a un individuo relacionado con el ataque y se ha informado de que se trata de un magrebí. Se desconocen los motivos exactos del ataque, pero las autoridades están trabajando para esclarecerlo. El Ministerio del Interior de España, a través de la Unidad Central de Investigación terrorista (UCIT) del Cuerpo Nacional de Policía, es el encargado de llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el terrorismo yihadista en España. Esta unidad es responsable de la vigilancia, identificación, investigación y captura de terroristas yihadistas en España. La Unidad Central de Investigación está formada por funcionarios de la Policía Nacional, del Cuerpo de Seguridad de la Unión Europea, de la Guardia Civil y de los Cuerpos de Policía Autonómicos. Además, cuenta con un equipo de expertos en la materia que trabajan en estrecha colaboración con la Fiscalía. Según la Unidad Central de Investigación terrorista (UCIT) del Cuerpo Nacional de Policía, desde el año 2015 se han producido en España un total de diez atentados terroristas de tipo yihadista. Además, la misma unidad informa de que se han evitado un total de 67 atentados terroristas de tipo yihadista en España desde 2015. Esto se debe a la labor de vigilancia, identificación, investigación y captura que realiza la UCIT. Según esta misma Unidad, hasta el año 2022 se han evitado un total de 886 atentados terroristas de tipo yihadista en España. Ahí puede observarse en el incremento de la actividad de los terroristas, pero sobre todo, la eficacia policial. Según la Unidad Central de Investigación terrorista (UCIT) del Cuerpo Nacional de Policía, de los diez atentados terroristas de tipo yihadista que se han producido en España desde el año 2015, siete de ellos han sido perpetrados por "lobos solitarios". Estos atentados se han realizado sin la ayuda de una célula terrorista o de una organización terrorista internacional. Además, de los 886 atentados terroristas de tipo yihadista que se han evitado en España desde 2015, un total de 681 fueron perpetrados por "lobos solitarios". Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde el año 2000 se han registrado alrededor de 35.000 muertes de musulmanes a manos de terroristas islámicos en todo el mundo. Esta cifra incluye tanto los asesinatos cometidos por grupos terroristas como los cometidos por individuos. Además de las muertes, estos terroristas islámicos también han causado un gran número de heridos y han destruido un gran número de propiedades durante sus ataques. Según el informe, estos ataques se han llevado a cabo en más de 90 países, incluyendo no solo los países del Oriente Medio, sino también en Europa, América, África y Asia. Según ese mismo informe y en el mismo periodo de tiempo, han muerto prácticamente la misma cantidad de no musulmanas a manos de terroristas islámicos en todo el mundo. Esta cifra incluye tanto las víctimas mortales de los ataques realizados por grupos terroristas como las víctimas mortales de los ataques perpetrados por individuos. Además de las muertes, estos terroristas islámicos también han causado un gran número de heridos y han destruido un gran número de propiedades durante sus ataques. Los terroristas islámicos detenidos en España provienen principalmente de países de Oriente Medio como Siria, Marruecos y Líbano. Los terroristas islámicos también pueden provenir de Europa Occidental, como Reino Unido, Francia e Italia. La mayoría de los detenidos provienen de comunidades musulmanas, aunque algunos también pueden ser de origen no musulmán. Los motivos de los terroristas islámicos detenidos pueden variar, desde la lucha contra el régimen en su país de origen, hasta el deseo de vengar la muerte de algún pariente, hasta la motivación religiosa. Muchos de estos terroristas se han radicalizado a través de internet, y buscan imponer su visión de la religión islámica a través de la violencia. España es un país seguro frente al terrorismo islámico. Las autoridades españolas han adoptado una serie de medidas para combatir el terrorismo islámico, incluyendo una fuerte vigilancia de las fronteras, el establecimiento de una cooperación internacional para el intercambio de información sobre el terrorismo y la creación de una unidad especializada en la lucha contra el terrorismo islámico. Estas medidas han contribuido a mantener a España a salvo de los atentados terroristas islámicos... aunque con los "lobos solitarios" todo es más complicado, porque basta un arrebato de locura y un cuchillo a mano. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

