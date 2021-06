El PSOE pide un plan definido que cuente con los vecinos en la rehabilitación de sus barrios

jueves 03 de junio de 2021 , 15:18h

Villanueva: “Las últimas actuaciones en el barrio de Los Ángeles es el síntoma de la falta de proyecto del Partido Popular para la ciudad”

Calles “Campos”

Denuncia vecinal

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha visitado el barrio de Los Ángeles y las últimas obras que el Ayuntamiento está acometiendo en el barrio. Lamenta Villanueva que el equipo de gobierno del Partido Popular se haya “cargado uno de los espacios más emblemáticos del barrio, como es la Plaza 28 de Febrero”. A juicio del concejal socialista, “la falta de proyecto del Partido Popular para la ciudad está provocando una serie de obras y remodelaciones equivocadas y que, además, no cuentan con el apoyo vecinal”. “La Plaza 28 de febrero”, continua Villanueva, “era un lugar diferenciado y con carácter propio en el entorno del barrio” realizado con un trencadis que formaba un bonito mosaico y que “daba juego visual en el entorno”.“Este espacio usado frecuentemente por los vecinos de Los Ángeles”, prosigue el concejal socialista, “se ha convertido en otro erial gracias a la actuación del Ayuntamiento”. Recuerda Villanueva que no es el primer espacio urbano que sufre este tipo de agresiones de falta de sensibilidad, como por el ejemplo el Parque de la Estación, un “lugar imposible de disfrutar a causa de la escasa vegetación y la falta de equipamientos”.Asegura Villanueva que los vecinos demandan más sombras, “algo que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta, pues en vez de poner zonas ajardinadas y nuevos árboles en el entorno de la Plaza, lo que nos encontramos son taludes de piedra y acero corten”. “Esto no es más que la política continuada de desforestación urbana que viene llevando el Partido Popular en el Ayuntamiento desde hace años”, denuncia el concejal socialista. “Cabe preguntarse si el cacareado “Plan Botania” es una entelequia o si solo está llegando a las zonas del Centro o a los barrios afines al Partido Popular”. “La ocurrencia y la falta de planificación es tal”, continua Villanueva, “que la remodelación de este espacio se está llevando a cabo a cargo del presupuesto del mantenimiento de calles, y no a través de un plan de actuación especial en el barrio, con un proyecto, un presupuesto y una planificación que garantice su idoneidad y ejecución”, sentencia el concejal socialista.Asegura Villanueva, que no es la primera actuación de este tipo en el barrio, pues “no hay más que fijarse en algunos de los espacios recientemente remodelados”, como es el caso de las calles Camporubio, Campoblanco o Camponegro, “donde se ha eliminado la poca vegetación existente para poner un cemental reconvertido en aparcamiento de motos”, denuncia el concejal socialista. “Este espacio peatonal entre bloques se ha deshumanizado y a cambio se ha pintado en el pavimento unos motivos de colores que, al poco tiempo, se ha desgastado hasta quedar desdibujado y con un aspecto lamentable”, continua Villanueva. “No parece haber aprendido el alcalde de las pinturas de la calle Independencia y Rafael Jiménez, sin perder de vista la ocurrencia de las del Paseo”.

Advierte el concejal socialista que los vecinos de Los Ángeles, a través de la Asociación de Vecinos La Palmera, ha realizado numerosos escritos denunciando de la situación de abandono y proponiendo actuaciones y obras de mejora, como los alrededores del mercado, el Parque Adolfo Castaño o la Plaza 28 de febrero. “El Ayuntamiento debe remodelar los barrios contando con la participación vecinal y no diseñando espacios vacíos y carentes de todo tipo interrelación con el entorno”, advierte el Villanueva. “La Almería que queremos los socialistas es una Almería verde, integrada en el espacio urbano y que tenga vida y uso por parte de los vecinos, como elementos fundamentales para el desarrollo del comercio local, las relaciones humanas y la sensación de pertenencia a la comunidad ”, finaliza el edil socialista, que reclama al PP que acabe con “la falta de planificación a la hora de rehabilitar y mantener los espacios verdes de nuestra ciudad”.