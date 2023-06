Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Lorenzo dice que la "melancolía" por el 28M "nos dura media hora" Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 02 de junio de 2023 , 06:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PSOE de Almería hace balance de los resultados del 28M y se prepara para las elecciones generales El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha reconocido en declaraciones a Noticias de Almería, que los resultados obtenidos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo "conducen a la melancolía, pero la melancolía nos dura media hora", porque ha asegurado que ya están trabajando de cara a las elecciones generales del próximo 23 de junio con el fin de "evitar que este país retroceda en avances sociales". Lorenzo no ha querido entrar a valorar el resultado de la agrupación socialista de la capital, donde tras repetir Adriana Valverde como candidata a la alcaldía, han perdido dos concejales, pasando de 9 a 7, el peor resultado de su historia. El líder socialista ha señalado que no le corresponde a él entrar en el análisis, que por otro lado está haciendo la propia agrupación. Lorenzo discrepa con Valverde El líder socialista ha discrepado con Valverde, quien culpó a la situación política a nivel estatal y su influencia en las municipales de la pérdida de apoyo electoral. Para Lorenzo, los resultados han sido fruto de distintas circunstancias, entre las que también incluye ésta, pero no de modo exclusivo. Así, ha destacado el trabajo de sus alcaldes y alcaldesas que ha sido "recompensado", y ha señalado que la gestión tanto en los gobiernos como en la oposición ha sido sido significativa en los resultados. Por ello, ha afirmado que la valoración es más compleja y que para analizarla se reunirán el próximo jueves a nivel provincial. Cuevas del Almanzora, Vícar y Níjar Por otro lado, Lorenzo ha querido poner en valor las victorias que han logrado en municipios como Cuevas del Almanzora o Vícar, donde han revalidado sus mayorías absolutas con un amplio respaldo ciudadano. También ha celebrado el triunfo en Níjar, aunque allí el empate a concejales con el PP y la presencia de Vox, puede arrbatarles la alcaldía. Además, ha recordado que han perdido siete alcaldías y ganado cinco, por lo que el balance global no es tan negativo como parece, "porque además, en relación a los últimos comicios, los autonómicos, hemos recuperado voto, hemos subido". El PSOE se prepara para las elecciones generales del 23J De cara a las elecciones generales del próximo 23 de junio, Lorenzo ha manifestado su confianza en recuperar el apoyo perdido y en movilizar a su electorado "para frenar el avance de las derechas". Ha defendido el programa electoral del PSOE, basado en "la justicia social, la convivencia y la limpieza democrática", frente al de otras opciones políticas que "quieren recortar derechos y libertades". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Plataforma por Adra critica que el PP "solo" ha tenido mayoría absoluta