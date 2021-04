El PSOE plantea 32 iniciativas para utilizar los Fondos Next Generation

jueves 15 de abril de 2021 , 17:30h

Valverde: “Mucho nos tememos que nuestra ciudad pueda perder ese tren hacia el futuro” pues "llevamos 4 meses preguntando al alcalde sin obtener respuesta"







La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado a conocer hoy una batería de 32 propuestas que su grupo va a plantear al equipo de gobierno del Partido Popular, con el objeto de utilizar los Fondos Next Generation de la UE para avanzar en los próximos años "hacia una Almería más moderna y próspera, generar empleo y solucionar muchos de los problemas y carencias que padece la ciudad, dentro de esas líneas estratégicas que plantea la Unión Europea".



"Mucho nos tememos que nuestra ciudad pueda perder este tren hacia el futuro, un tren al que otras ciudades ya se han subido", ha manifestado Valverde. A este respecto ha recordado que ayuntamientos como el de Sevilla, Valencia, Jerez, Cádiz o la Diputación de Granada, han presentado propuestas de interés para financiar importantes proyectos. "Sin embargo, en Almería aún no sabemos si el alcalde ha pensado algo o está realizando alguna gestión al respecto, pues el pasado 18 de diciembre mi Grupo le solicitó por escrito el listado de propuestas de interés para Almería con cargo a estos fondos y, después de 4 meses reiterándolo, seguimos sin obtener respuesta", ha manifestado.



Propuestas

A su juicio, "los ayuntamientos están llamados a jugar un papel decisivo en el uso de estos fondos", dado que se trata de "una oportunidad de financiación única para transformar las ciudades, hacerlas más prósperas, generando empleo y dinamizando su economía". "Los socialistas aspiramos a un modelo de ciudad inclusiva, segura, sostenible y cohesionada, que reduzca las desigualdades entre barrios y generadora de empleo, modelo con el que nos presentamos a las pasadas elecciones y que fue apoyado por casi 24.000 almerienses, donde los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que hoy inspiran este Plan de Recuperación y Transformación que presenta el Gobierno de España y los Fondos Next Generation, estaban muy presentes", ha destacado.



Las propuestas del PSOE se articulan en torno a cinco objetivos fundamentales: impulsar el desarrollo territorial sostenible; mejorar nuestra movilidad y adaptarla al siglo XXI; gestionar nuestros recursos naturales y residuos de forma sostenible; conseguir un desarrollo social inclusivo, e impulsar nuestra economía. En lo que respecta al desarrollo territorial sostenible, entre las iniciativas destaca la construcción de la Ronda de comunicación AL-30, que enlace los barrios periféricos, desde la desembocadura del Andarax hasta la Chanca-Pescadería, con idea de integrar las salidas de la ciudad y la intercomunicación con la autovía, para romper con la situación actual de fondo de saco en que se encuentran estos barrios y la marginalidad.



Con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible, desde el PSOE se propone, entre otras medidas, reforzar la red de transporte público, incorporando autobuses con motores eléctricos, gas natural e hidrógeno para itinerarios cortos y medios, que comuniquen barrios vecinos, y su conexión con intercambiadores para tramos largos. Además, se plantea la construcción de intercambiadores lanzaderas en puntos estratégicos de la ciudad, crear un red de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad y en los intercambiadores de autobuses, y ofrecer incentivos al sector del taxi para descarbonizar su flota de vehículos, así como poner en marcha una red de 'electrolineras' e 'hidrolineras'.



En lo que se refiere a la gestión de recursos naturales, destaca la creación de una infraestructura de recogida y canalización de las aguas de escorrentía, en la corona norte de la ciudad y ejecutar un proyecto de economía circular en la reutilización del agua residual o salmuera de la planta desaladora, para ser aprovechada económicamente en acuicultura, en generar electricidad o para recuperar productos como magnesio, yeso, calcio, potasio, cloro, litio e incluso uranio.



Además, en este mismo apartado el PSOE, entre otras iniciativas, reclama la puesta en marcha de un programa de incentivos y ayudas a la rehabilitación privada con incorporación de energía solar y accesibilidad en las edificaciones de uso residencial, y la creación de un oficina técnica para atender iniciativas de rehabilitación y autoconsumo, así como elaboración de un inventario de edificios de necesaria y urgente rehabilitación.



Para fomentar el desarrollo social inclusivo en todas las etapas de la vida, entre las propuestas socialistas se encuentra la creación de una red de bibliotecas o salas de estudio, y Centros para Mayores en todos los barrios, así como equipamientos para actividades deportivas saludables para este rango de edad.



Y, además, para desarrollar la economía local, entre las iniciativas del PSOE destaca el acondicionamiento del núcleo pesquero de Cabo de Gata para el desarrollo de la actividad pesquera y convertirlo en referente de la Pesca Costera Artesanal. Además, el PSOE propone financiar un programa municipal para modernizar los polígonos industriales de la ciudad, favoreciendo su digitalización y su accesibilidad, facilitando su agrupación por sectores para que puedan desarrollar el asociacionismo y buscar sinergias en proyectos comunes que les beneficien, a base de herramientas tecnológicas que puedan hacerlos más competitivos y rentables.



Y, por último, también en el apartado económico, el PSOE propone crear una red de centros de formación-empleo e innovación social en los barrios y hacer de Almería una ciudad inteligente al servicio del ciudadano a través del Proyecto “Almería smart community”. "Se trata de digitalizar todos los servicios, trámites y procedimientos administrativos para ir hacia una administración electrónica al cien por cien; y con el tratamiento de los datos para convertirlos en información útil para el ciudadano", ha manifestado Adriana Valverde.

Futuro, proyectos y esperanza

Según la líder de la oposición, "todo indica que 2021 va a ser el año del inicio de la recuperación: tenemos unos Presupuestos Generales del Estado muy sólidos, con grandes inversiones para Almería, y además vamos a contar con los Fondos Next Generation de la Unión Europea". "España es el segundo país más beneficiado por estos fondos, con cerca de 140.000 millones euros, lo que representa más del 11% del Producto Interior Bruto de 2019 en nuestro país", ha recordado.



De hecho, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó ayer en el Congreso de los Diputados el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que elevará próximamente a la Unión Europea, que concentrará sus proyectos en los próximos tres años, con cerca de 70.000 millones de euros para el periodo 2021-2023.