Las XXXVII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro resurgen con fuerza tras el confinamiento

jueves 15 de abril de 2021 , 17:06h

El teatro del Siglo de Oro vuelve a Almería del 3 al 9 de mayo con unas Jornadas en múltiples formatos y nuevos canales





La responsabilidad y el compromiso adquirido el pasado año por todas las administraciones e instituciones que hacen posible una de las citas más importantes del calendario cultural almeriense, hoy se ha cumplido con la presentación de las XXXVII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que se celebrarán del 3 al 9 de mayo gracias al trabajo conjunto de Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Universidad de Almería, Ayuntamiento de Roquetas y, de nuevo en esta edición, con la colaboración de la Junta de Andalucía.



La presente edición contará con cinco grandes propuestas escénicas, que de la mano de algunas de las grandes compañías más reconocidas del panorama teatral, llevarán al público hasta escenarios como el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el Teatro Apolo y la Sala EMMA de la Escuela Municipal de Música y Artes. Las charlas y los encuentros con figuras especializadas del teatro de la época, estarán presentes también en esta edición en formato digital a través del Ciclo Académico. Un nuevo concepto denominado ‘Aureomanía’, servirá para acoger la apuesta por diferentes formatos en los que el público se encontrará con el radioteatro de Acarta, lecturas dramatizadas, talleres de cocina, verso y danza barroca. El colectivo de Reporteros Ilustrados se encargará de ofrecernos su visión de la cita áurea a través de una exposición colectiva que se irá construyendo en el curso de las Jornadas y que se expondrá en el Maestro Padilla.



Una programación poliédrica y multidisciplinar que se encuentra al alcance de un click en la estrenada web www.siglodeoroalmeria.es y cuyo estreno ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz; la directora de Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la UAL, Mª Elisa Álvarez; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juanjo Salvador; la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, administración que vuelve así a colaborar con la actividad; y todo ello bajo la coordinación de la directora de las Jornadas, Gemma Giménez, apoyada por todo el equipo de la EMMA.



El concejal capitalino, Diego Cruz, ha abierto el acto de presentación dejando clara la voluntad común de hacer que las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro sigan adelante. “Una edición que vuelve con fuerza e ilusión. Las del año pasado se suspendieron en pleno estallido de la pandemia y nos citamos para volver con más fuerza en 2021. Y aquí estamos. Todos hemos cumplido con nuestra parte y ofreceremos a los almerienses unas Jornadas a la altura de su historia. Hay muchas ideas, ilusión y compromiso. Con una programación basada en la #CulturaSegura. Porque la Cultura se reafirma como un pilar básico para el ser humano en momentos de dificultad. Desde el Área lo entendimos así desde el primer momento y por ello hemos celebrado centenares de actividades y eventos cumpliendo con todas las medidas, y ofreciendo a los almerienses ese alimento de evasión para el espíritu como es la Cultura y como, entre todos, haremos en este caso con lo mejor del Teatro del Siglo de Oro”.



Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado que hoy es un día importante para la cultura almeriense por dos motivos: “Un clásico regresa tras su ausencia por la pandemia y el Teatro del Siglo de Oro es un símbolo de unión entre las administraciones en torno a la cultura”. Del mismo modo, ha desgranado que la Diputación será la responsable de acercar las Jornadas a la provincia de Almería: “Lo haremos en los meses de octubre y noviembre con 11 actuaciones que llegarán a 11 municipios. Este proyecto cumple con cuatro objetivos del Área de Cultura: divulgar la cultura de los siglos XVI y XVII; difundir el legado teatral; dinamizar espacios culturales; y contribuir a la consolidación en la programación provincial del Teatro del Siglo de Oro”.



En tercer lugar, la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz, ha avanzado que el ciclo académico en esta edición será “cien por cien virtual, para evitar problemas con los desplazamientos de los conferenciantes y facilitar su acceso. Serán tres días, del 6 al 8 de mayo, a celebrar en las tardes del jueves 6 y viernes 7, y en la mañana del sábado 8 y la próxima semana se presentará el programa completo y se abrirá el proceso de inscripción”. Un trabajo de coordinación académica que estará realizado por la profesora María Isabel Rodríguez Romera.



El acto ha concluido con la intervención de la directora de las Jornadas, Gemma Giménez, que, además de agradecer la buena predisposición de todas las partes para “defender la pervivencia de un festival de semejante calado cultural, tanto en nuestra ciudad como en el panorama nacional”, ha definido las líneas maestras de esta edición, como son “analizar y revisar la dimensión de la mujer en la cultura del Teatro del Siglo de Oro, saldando la deuda con las autoras barrocas para que su inclusión sea norma y no una excepción noticiosa”. También “establecer diálogos en distintos formatos para ofrecer unas Jornadas cercanas y con un público diverso, adaptándonos a lenguajes y canales para todos los públicos”.



Hitos más destacados de la programación (los horarios se establecerán en función de la evolución de la incidencia Covid)





Obras:

Miércoles, 5 de mayo. ‘La Vengadora de las Mujeres’. Jóvenes Clásicos (Málaga). Teatro Apolo. Jueves, 6 de mayo. ‘Peribáñez y El Comendador de Ocaña’. Noviembre Teatro (Madrid). Auditorio. Viernes, 7 de mayo. ‘La Baltasara’. Sanra Produce (Madrid). Teatro Apolo. Sábado, 8 de mayo. ‘Del teatro y otros males que acechan por los corrales’. Morboria (Madrid). Auditorio. Domingo, 9 de mayo. ‘Mi Primer Quijote’. Arbolé Teatro (Zaragoza), sala EMMA.



Aureomanía:



Lunes 3 de mayo



Extractos sonOROs, Acarta Radioteatro. (Cadena Ser).



Martes 4 de mayo



Baile de la corte, taller de danza barroca



Las rescatadas, Lectura dramatizada. (CAF)



Miércoles 5 de mayo



Talleres de verso online. Fundación Siglo de Oro (Madrid), (Canal de Youtube JTSO). Extractos sonOROs, Acarta Radioteatro. (Cadena Ser).



Jueves 6 de mayo



El comer del hidalgo, taller de cocina en el Siglo de Oro. (La Cuarta Planta). Encuentro con la compañía Noviembre Teatro. (Sala EMMA).



Viernes 7 de mayo



Extractos sonOROs, Acarta Radioteatro. (Cadena Ser).



Sábado 8 de mayo



Mandarina Cuentaversos, Paula Palomo (Almería). (Anfiteatro de la Rambla).



Domingo 9 de mayo



Almería baila. Concierto música barroca de la OCAL e improvisación danzas





Otras actividades:

IV Concurso de Pintura y Dibujo sobre el Siglo de Oro y charla didáctica online, ‘La versificación en el teatro del Siglo de Oro’, con el profesor y poeta Diego Reche Artero.



Once representaciones teatrales en once municipios de la provincia en otoño.



Concurso de vídeo en Instagram ‘Mujer Áurea, Mujer de Ahora’. (Presentación en próximas fechas)



‘De tapa y espada’. Ruta de la tapa del Siglo de Oro. Esta ruta permitirá disfrutar en algunos bares de de la capital de una tapa inspirada en los ingredientes y formas de cocinar del Siglo de Oro.



Apertura de convocatoria de apoyo a la escena teatral almeriense de cara a la edición de 2022. Cuando finalicen las jornadas presentes, comenzará el plazo para que los equipos almerienses presenten sus candidaturas. A principios de 2022, un jurado seleccionará la mejor propuesta a incluir en las próximas Jornadas.