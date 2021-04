El PSOE provincial rechaza la petición de la Agrupación de la capital de pedir primarias

jueves 22 de abril de 2021 , 12:59h

Los miembros de la Comisión defienden la necesidad de seguir centrados en lo que preocupa a los almerienses, que es salir de la crisis de la covid-19







La Comisión Ejecutiva Provincial de PSOE de Almería ha acordado por unanimidad, en la reunión mantenida en la tarde de este miércoles, respetar el calendario de procesos orgánicos aprobado en enero por el Comité Federal y en el que no se contempla ningún adelanto de las primarias para elegir candidatos.

De este modo, la dirección provincial se enfrente a la Agrupación Socialista de la capital, que pide primarias para elegir la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que la Ejecutiva provincial está alineada con Susana Díaz, que quiere revalidar el liderazgo, y la municipal con Pedro Sánchez, que intenta colocar a una persona de su confianza en ese puesto.



Durante la reunión, los miembros de la Ejecutiva Provincial han expresado la necesidad de que los socialistas sigan centrados en lo que preocupa en estos momentos a todos los almerienses y al resto de andaluces, que no es otra cosa que salir de la mejor manera de la crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19. Así, han defendido que no hay ni una sola razón para cambiar los tiempos marcados por el Comité Federal y que la prioridad ahora está en otras cosas, principalmente en avanzar en la vacunación contra el coronavirus, en pensar en los problemas de la gente y trabajar para solucionarlos.



En este sentido, el secretario general del PSOE de Almería ha señalado que “toda la organización debe seguir centrando su trabajo y esfuerzo en ayudar a las personas que peor lo están pasando y en denunciar públicamente la desastrosa gestión de la pandemia que está realizando el Gobierno de Moreno Bonilla”, como se ha hecho en los últimos días apoyando a los trabajadores y usuarios del albergue de la capital, exigiendo la instalación de un PET-TAC en Torrecárdenas o pidiendo que no se supriman paradas del transporte escolar en la capital. “En esas cosas es en las que hay que estar”, ha insistido el máximo representante del PSOE provincial, quien ha mantenido que es “inconcebible que, a pesar de los cuantiosos fondos que han llegado del Gobierno de España a Andalucía, Moreno Bonilla solo se dedique a desmantelar servicios públicos y no haya sido capaz de reforzar el sistema sanitario, el educativo o ayudar a los sectores que peor lo están pasando”.



En este contexto, los miembros de la Ejecutiva provincial han mostrado su rechazo al adelanto de las primarias por entender que ni es una preocupación de los militantes ni es el momento de mirar hacia dentro del partido. Así, han hecho hincapié en la necesidad de mirar hacia afuera, hacia los ciudadanos, que esperan que el PSOE esté a la altura en un momento como el que se está viviendo, y no en otras cosas, máxime cuando ya habrá tiempo, con el calendario aprobado, para hablar del partido.



“Sin elecciones a la vista, sin nada que haga pensar en un adelanto electoral en Andalucía, salvo la ensoñación quijotesca de quienes utilizan el argumento de un adelanto electoral para que se hable de primarias o de cuestiones internas, el PSOE debe estar del lado de los ciudadanos y ciudadanas, en sus preocupaciones, que son lo primero, y cuando llegue el momento de abordar los procesos internos se hará, dándole la voz a la militancia, como siempre se ha hecho”, ha señalado Sánchez Teruel.



Por lo tanto, y en base a todas estas circunstancias, la Comisión Ejecutiva Provincial ha acordado por unanimidad trasladar al resto de la organización en Almería y a la sociedad almeriense en general que el PSOE de Almería aboga por continuar con el calendario acordado por el PSOE Federal y centrar todos los esfuerzos en aportar soluciones para la salida de la crisis, en trasladar a los ciudadanos las respuestas que están dando los gobiernos socialistas a la situación actual y en dar cumplida respuesta también a los ataques de la derecha a la gestión de los gobiernos del PSOE.