El PSOE que firma 4 mociones de censura acusa al PP andaluz de "cálculos partidistas"

La parlamentaria por Almería y portavoz socialista en la Comisión de Políticas para la protección de la Infancia y la Adolescencia, Noemí Cruz, ha denunciado que “Moreno Bonilla está haciendo cálculos partidistas y estratagemas para sostenerse en el sillón, en lugar de dar soluciones a los problemas reales de la gente”. En este sentido, la socialista ha señalado que “el Gobierno de Andalucía está quebrado, está haciendo aguas sobre todo por el lado de Ciudadanos y es evidente que está sumido en un proceso de desintegración”.

Esto lo dice el mismo partido que ha impulsados dos mociones de censura en Murcia, otra en Madrid y otra en Castilla Léon. Eso, al parecer, no es andar en cálculos electorales. Precisametne lo que hizo el Gobierno andaluz, tanto el presidente Juanma Moreno como el vicepresidente Juan Marín, fue comparecer publicamente para confirmar que todo iba a seguir igual.



“Es muy preocupante que, cuando estamos en mitad de una pandemia que no retrocede a la velocidad deseada, el Gobierno de la Junta está más inestable que nunca, más dependiente que nunca de la ultraderecha y esté más ocupado que nunca de sus líos internos”, ha señalado Cruz.



En declaraciones en la sede provincial del PSOE de Almería, la parlamentaria socialista ha criticado que “Moreno Bonilla sólo está en las peleas internas de su partido, en la descomposición de su socio de Ciudadanos, y en el empuje electoral de Vox por encima del PP”. Así, ha exigido “a Moreno Bonilla, Marín y su Gobierno que dejen de centrarse en sus cábalas partidistas y de preocuparse por anclarse a sus sillones y que trabajen Andalucía”, porque “los andaluces y andaluzas merecen a un presidente que esté dedicado a tiempo completo a superar la pandemia y la crisis que está provocando”.



Ante esta situación, la socialista ha reclamado “transparencia, sensibilidad y humanidad” frente “al caos y el absoluto descontrol del plan de vacunación del Gobierno de Moreno Bonilla”. Algo que se refleja en “el desconcierto y la confusión con que nuestros mayores y grandes dependientes están viviendo esta campaña de vacunación, que no tiene una única directriz o criterio a seguir, sino que varía en función de la provincia, el municipio o incluso el distrito sanitario”.



En este sentido, Cruz ha denunciado que “son centenares los alcaldes que nos están trasladando su impotencia ante esta desastrosa campaña de vacunación”, con “vecinos les llegan desesperados y clamando ayuda porque no tienen cómo desplazarse a otros municipios o porque sus economías no les permiten cogerse un taxi” para desplazarse al municipio en el que tienen que vacunarse. Por ello, ha exigido que reabra los centros de salud, “tal y como se comprometió Moreno Bonilla”, que se administren las vacunas en los centros de salud y consultorios y que “se active la vacuna domiciliaria para aquellas personas con problemas de movilidad funcional”.