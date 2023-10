Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malsombra) El PSOE sale en apoyo del PSOE Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 02 de octubre de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un gesto de solidaridad y cohesión interna, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha anunciado en X (la red social que sustituyó a Twitter) su apoyo al manifiesto en defensa de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo de formar una mayoría alternativa. El manifiesto, que se puede leer en la web del PSOE, no está dirigido a cualquier ciudadano, ni siquiera a gente del mundo de la cultura que tanto gusta a los políticos -sobre todo de la izquierda pero al que la derecha no hace ascos- , sino a "Secretarias y Secretarios Generales Provinciales e Insulares del PSOE, Primeras y Primeros Secretarios de las Federaciones del PSC y Representantes de las Federaciones Uniprovinciales del PSOE en apoyo a la investidura de Pedro Sánchez". Es decir, que son dirigentes socialistas en auxilio del secretario general socialista para que gobiernen los socialistas... sin duda es algo que nadie podía esperar. Se trata, según fuentes socialistas, de una muestra de "unidad y confianza" en el líder del partido, que ha demostrado su "capacidad de diálogo y negociación" con todas las fuerzas políticas, excepto con el PP y Vox, a los que considera "extrema derecha". El manifiesto también pretende ser una advertencia a los posibles díscolos o críticos dentro del PSOE, que podrían ver peligrar sus cargos o candidaturas si no se suman al apoyo incondicional a Sánchez. De hecho, algunos dirigentes provinciales han confesado en privado que han firmado el manifiesto "por si acaso", ya que no quieren quedarse fuera de la foto oficial. A ver como se quedan fuera de encuadre algunos dirigentes críticos como García Page, ya que al no tener puesto alguno Felipe González o Alfonso Guerra, ni toda la larga lista de socialistas históricos, ellos no están llamados a la firma. El PSOE espera que con este manifiesto se refuerce la imagen de partido "sólido y cohesionado", frente a las "divisiones y contradicciones" de sus adversarios políticos ¿tal vez piensan en Sumar? Sin embargo, algunos analistas consideran que se trata de una estrategia "desesperada y patética" para ocultar la "debilidad y dependencia" de Sánchez, que necesita el apoyo de partidos independentistas y que no está dispuesto a amnistiar a los disidentes socialistas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1111 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes