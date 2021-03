El PSOE se "olvida" de Endesa y reclama a Junta y Ayuntamiento el suministro eléctrico en El Puche

lunes 01 de marzo de 2021 , 10:38h

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha exigido al alcalde de Almería que intervenga y medie ante la Junta de Andalucía, que la administración competente en el suministro energético, para resolver los problemas de falta de suministro eléctrico de los vecinos de El Puche. “El alcalde no puede esconderse mientras Almería es noticia nacional por la situación de indefensión en que se encuentran estos vecinos, muchos de los cuales pagan sus recibos o tienen toda su documentación en regla, pendientes del alta desde hace varios meses, y que siguen sin tener luz en sus casas", ha lamentado la responsable socialista.

Desde el PSOE se han mantenido numerosos encuentros con los afectados, lo que ha permitido identificar cuatro tipos de casos: los que disponen de contrato y pagan sus recibos; los que han solicitado el alta y no reciben el suministro; los que, a pesar de su buena voluntad, se encuentran en una situación tan precaria que no les alcanza para pagar el servicio, y, finalmente, aquellos que se conectan por su cuenta a la red.

"Como no puede ser de otra forma, desde el PSOE estamos totalmente en contra de los enganches ilegales y pedimos que se actúe, para acabar con esta práctica, pero es que hay zonas del barrio donde no tiene luz nadie, y es muy injusto que haya cientos de almerienses viviendo en condiciones de absoluta precariedad, mientras su alcalde se cruza de brazos", ha asegurado.

Emergencia social

Así, ha reclamado al mandatario del Partido Popular "que intervenga para que quienes lo han solicitado legalmente reciban el suministro y que ponga de inmediato a los Servicios Sociales del Ayuntamiento a trabajar para ayudar a aquellas familias que no pueden hacer frente al abono del recibo, utilizando la partida de ayudas de emergencia social de la que dispone el Consistorio, que para eso está".

A su juicio, es "especialmente indignante comprobar el grandísimo esfuerzo que han realizado numerosos vecinos para regularizar su situación ante la compañía de electricidad, muchos de los cuales han tenido que pedir ayuda a todo su entorno social para realizar lo que, para ellos, es un importantísimo desembolso, y que, a pesar de todo, lleven más de cuatro meses esperando que la empresa tenga a bien darles la luz".

"La situación es dramática: no se puede conservar la comida, no se puede calentar la casa, los niños no pueden hacer sus tareas en cuanto cae la tarde, hay personas enfermas que necesitan un respirador que se han tenido que ir del barrio, no se pueden cargar los teléfonos móviles... en definitiva, algo inimaginable en una ciudad del siglo XXI", ha enfatizado. A este respecto ha indicado que hay quienes para tener algo de suministro, "quien puede", utiliza motores en marcha, con un ruido y gasto en gasóleo difícil de mantener.

Por ello, la concejala del PSOE ha exigido al alcalde de Almería "que, de una vez por todas, tome cartas en el asunto y actúe de mediador entre la Junta de Andalucía y estos vecinos, para que cuanto antes se solucione esta situación tan preocupante, que ocasiona un importante perjucio a quienes la están sufriendo en primera persona y, desde luego, a la imagen de nuestra ciudad".