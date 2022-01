El PSOE tiene que irse a Pulpí para criticar el "caos" en Atención Primaria

miércoles 12 de enero de 2022 , 13:35h

El PSOE de Almería ha denunciado hoy el grave deterioro que se está produciendo en la sanidad pública andaluza y, muy especialmente, en la Atención Primaria, ante la falta de iniciativa del Gobierno andaluz para hacer frente a la sexta ola de la pandemia de covid. La parlamentaria andaluza Noemí Cruz ha recordado que “la tónica general” en muchos municipios de la provincia, especialmente los más grandes, sigue pasando por “la imposibilidad de coger cita para que te atienda el médico, las largas colas a las puertas de los centros de salud, tener los profesionales superados por la sobrecarga de trabajo y unas urgencias que son deficitarias a todas luces”.

Como ejemplo de esta situación, los socialistas han señalado el caso de Pulpí, donde el centro de salud sufre actualmente la baja de cinco sanitarios, que no han sido sustituidos, según ha revelado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Luis Cáceres. Además, de los cinco consultorios existentes en las pedanías del municipio, uno de ellos abre sus puertas tres días en semana (el de San Juan de los Terreros), mientras que dos atienden un único día a la semana (los de La Fuente y el Convoy) y otros dos se encuentran cerrados (el de Pozo de la Higuera y el de Jaravía). Esta situación ha llevado al “hartazgo” de los vecinos, que han apoyado con más de 2.400 firmas el escrito de denuncia redactado por el PSOE local, en el que se reclaman soluciones.

“Tenemos un presidente andaluz que hace dos meses despidió a 800 sanitarios en la provincia de Almería y que no ha querido reaccionar ante la sexta ola, a pesar de que se veía venir”, ha lamentado Noemí Cruz, para quien el Gobierno andaluz “no está haciendo sus deberes para atender a la ciudadanía”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que Moreno Bonilla “acepte de una vez el gran acuerdo por la sanidad pública que le ha ofrecido el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, y que pasa por modernizar la atención primaria y la salud mental y por incrementar los recursos económicos y personales”. “Lamentablemente, ante esta mano tendida, Moreno Bonilla insiste en dar la callada por respuesta, no sabe, no nos dice nada y no responde a la ciudadanía, que en la calle lo está pidiendo, ni a esos profesionales de la sanidad, que también lo están pidiendo”.

Moreno Bonilla llega tarde

La representante socialista ha lamentado que el presidente andaluz no haya ofrecido ninguna solución para los problemas de la Atención Primaria en su visita a la provincia y que únicamente haya venido a Almería “a reírse de los almerienses, anunciando a bombo y platillo que va a empezar proyectos que ya tenían que estar terminados y funcionando, y ocultando que se van a realizar con fondos europeos, gestionados y conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Es el caso, según ha precisado, del Hospital de Roquetas de Mar, donde “la mala gestión del alcalde de Roquetas a la hora de obtener los suelos y la parsimonia del Gobierno andaluz a la hora de realizar las inversiones han terminado provocando que Moreno Bonilla tarde tres años en encontrar una fecha para poner la primera piedra”.

Cruz también ha hecho hincapié en el retraso sufrido por el nuevo edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas, después de que el Gobierno de Moreno Bonilla “se diera el lujo de romper un contrato que ya estaba firmado y rehacerlo de nuevo”, lo que a la postre ha significado que “se vayan a poner ahora a construir una dotación que ya tendría que estar funcionando, si se hubiera respetado el contrato original”.

Finalmente, la responsable socialista también ha lamentado que, en el paquete de anuncios de Moreno Bonilla, no haya “ni rastro” del PET-TAC que esperan los más de mil pacientes oncológicos que cada año tienen que desplazarse desde Almería hasta Granada para comprobar la evolución de su enfermedad.