El PSOE urge al alcalde a que medie en el conflicto del agua desalada

lunes 06 de septiembre de 2021 , 15:51h

El Grupo Municipal Socialista considera que el convenio existente es “precario y abusivo” y muestra su apoyo a los agricultores





La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su apoyo a los agricultores de la capital en el conflicto que mantienen el Ayuntamiento de Almería y la comunidad de regantes CGUAL por el agua desalada. La portavoz socialista ha lamentado la “falta de entendimiento” existente entre los agricultores y la concejala responsable del Área de Sostenibilidad, por lo que ha pedido al alcalde que medie en el asunto y busque urgentemente una solución satisfactoria para todas las partes.



Valverde piden al alcalde que sea “receptivo” con los problemas de los agricultores, ante un borrador de convenio “precario y abusivo” que, además, el Ayuntamiento ha tardado más de siete meses en elaborar, desde que la Junta de Andalucía autorizó la puesta en marcha del bastidor y CGUAL lo solicitó.



En este sentido, desde el PSOE inciden en que “urge desbloquear la situación”, máxime cuando los agricultores “están en pleno periodo de inicio de la siembra y necesitan el agua”.



“Los agricultores deben ser una prioridad para el alcalde y, por lo tanto, urge que el alcalde medie en el conflicto, que escuche a los regantes y llegue a acuerdos, dando solución al problema”, insiste la portavoz socialista



En este sentido, ha lamentado que desde el Ayuntamiento se esté intentando imponer el convenio a CGUAL. “El Ayuntamiento debería ser facilitador, los convenios requieren negociación y esto no lo está haciendo la concejala responsable del área”, señala. Además, considera “irresponsable” que, teniendo conocimiento de que se está vertiendo agua regenerada al mar, la edil no actúe para evitar el despilfarro de un recurso vital y escaso para nuestros agricultores”.



Al respecto, en cualquier caso, ha apuntado que el dato que la concejala de Sostenibilidad aporta acerca del vertido al mar de 75.000 metros cúbicos de agua regenerada el pasado mes de agosto, no se corresponde con la realidad, ya que, según un informe emitido el pasado 24 de noviembre por el director de servicio de Aqualia, a petición del Grupo Municipal Socialista, “el 100% del total del agua que se trata en la EDAR de El Bobar de cada año está a disposición de la comunidad de regantes CGUAL, al disponer de la concesión del aprovechamiento del agua depurada autorizada por la Junta de Andalucía”. En el mismo informe se advierte de que “el punto de captación de la CGUAL está a escasos metros de la EDAR de El Bobar y no en Costacabana”, “el agua depurada que la CGUAL no capta junto a la Edar de El Bobar se envía al mar a través del emisario submarino de Costacabana” y “los datos exactos de los volúmenes de agua vertidos al mar y utilizados por la comunidad de regantes no se pueden determinar con exactitud, puesto que no se disponen de caudalímetros ubicados para estos usos”.



Al hilo, la portavoz socialista exige al alcalde que, al margen de controlar que todo el agua regenerada llegue a los agricultores, ponga en marcha la extracción de agua para desalar directamente desde el mar y no cogiendo del acuífero. “El PSOE exige la protección de los acuíferos naturales y de la agricultura en la Vega de Allá. Consideramos que hay elementos probatorios suficientes para pensar que los acuíferos están en serio riesgo de salinización y la obligación del alcalde es la de evitarlo”, apunta Valverde.



Como solución para desbloquear la situación, el PSOE pide la puesta en marcha de un mecanismo externo e independiente para controlar el volumen de agua depurada y regenerada, evitando así que se pierda agua que debe ser destinada a los regantes”, finaliza Valverde.