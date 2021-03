El PSOE valora la reforma de las becas acometida por el Gobierno central

jueves 25 de marzo de 2021

Escucha la noticia

Plaza subraya que la dotación para becas ha aumentado en 515 millones de euros y se han derogado las cláusulas discriminatorias que introdujo el PP







La senadora del PSOE de Almería Inés Plaza ha puesto en valor, en la Comisión de Educación del Senado, la reforma del sistema de becas realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar la equidad en el acceso, para lo cual se han eliminado los requisitos “discriminatorios” introducidos por el último gobierno del Partido Popular. La senadora ha celebrado, además, que el permitido sumar 515 millones adicionales, hasta alcanzar los 2.090 millones de euros en el Presupuesto de 2021.



Plaza ha aportado estos datos en respuesta al Grupo Popular, que ha presentado una moción en defensa de las becas. La senadora almeriense ha admitido su estupefacción ante esta moción, a la vista del los recortes en el sistema de ayudas al estudio que realizó el Partido Popular en sus etapas de gobierno.



“Ustedes son conocidos por haber realizado los mayores recortes en becas de la historia”, les ha espetado la representante socialista, quien ha recordado que, durante los 7 años de vigencia del ‘modelo Wert’, las becas sufrieron un recorte de 1.500 millones de euros. En este sentido, ha apuntado que el modelo de becas del Partido Popular permitió al Gobierno “ahorrarse 425 millones de euros sólo en tres años, perjudicando a más de 200.000 alumnos”.



Inés Plaza ha recordado que el último gobierno del PP subió la nota mínima para pedir una beca de la matrícula universitaria, elevando hasta el 6,5 la nota mínima para las becas que implicaban una dotación económica, que “eran las que recibía el alumnado con rentas más bajas o los que debían desplazarse para estudiar”. “Ustedes, señorías del Partido Popular, provocaron una merma en el principio de igualdad de oportunidades”, ha lamentado la socialista.



En este sentido, ha subrayado, además, que el último gobierno del PP subió significativamente el precio de las matriculas universitarias. Al respecto, Plaza ha puesto en valor la medida tomada por el último gobierno socialista de Andalucía, que estableció la gratuidad de estas matrículas, sentido en el que ha pedido a los senadores del PP que insten a trabajar a sus compañeros de partido que presiden comunidades autónomas. “Lo que tienen que hacer, señorías del PP, es decirles a sus compañeros y compañeras de las Comunidades Autónomas donde gobiernan que aprendan del PSOE, que cuando gobernábamos en Andalucía, implantamos la matrícula universitaria gratuita, esa que ustedes querían quitar porque no les gustaba, aunque al final no lo hicieron porque se les echó toda la comunidad universitaria encima”, ha recordado. Además, también ha criticado que, en Andalucía, el Gobierno de PP y Cs “ha reducido en 135 millones de euros el presupuesto para las universidades”.



Frente a los recortes efectuados por el PP en el sistema de becas, Plaza ha situado el trabajo realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que las ha dotado con 2.090 millones de euros en 2021, lo que supone “el mayor presupuesto de becas alcanzado hasta ahora”.



Por otro lado, el Gobierno también ha recuperado la beca “como un derecho subjetivo, vinculado a la renta familiar y no al rendimiento académico” y ha adoptado, incluso, medidas excepcionales para paliar las consecuencias de la pandemia de covid, como han sido la modificación de los requisitos de reintegros de becas y de concesión de ayudas para no perjudicar a los alumnos y alumnas que se hayan visto afectados en sus resultados académicos, o la exención de matrícula para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.



“El objetivo del PSOE es reconducir las políticas educativas y reforzar la equidad a través de un modelo redistributivo de becas más justo y eficaz, multiplicando el esfuerzo de todo el sistema y dotándolo de más recursos y eficacia, para mejorar los resultados y hacerlo con equidad, porque aspiramos a tener un sistema educativo excelente y de calidad para todos y todas, y no segmentado para unas minorías”, ha defendido la senadora.



En este punto, ha recordado que el PSOE defiende “un derecho a la educación avanzado y universal para construir una democracia más justa, con mejores empleos y con una prosperidad inclusiva y, en este contexto, las becas vuelven a ser el trampolín para el ascensor social, cultural y profesional de nuestros jóvenes, reforzando una igualdad real de oportunidades que nunca debimos perder y ya estamos recuperando”.